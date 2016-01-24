سینما آفریقا مشهد میزبان آثار جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، ناصر نبی‌زاده در جلسه ستاد برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با حضور مسئولان مختلف کمیته‌های این جشنواره در محل دفتر معاونت هنری و سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) اظهار کرد: برگزاری جشنواره فیلم فجر به عنوان یکی از مطالبات مردم از ماه‌ها پیش پیگیری و جلسات شورای سیاستگذاری آن مرتب برگزار شده است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری جلسات مختلف و تشکیل شورای سیاست گذاری این جشنواره با حضور متخصصان نوید برگزاری جشنواره به مراتب بهتر از سال‌های گذشته را می‌دهد.

دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد با اشاره به اینکه به زودی نام فیلم‌هایی که در مشهد اکران می‌شود مشخص خواهد شد خاطر نشان کرد: ما فیلم‌های مد نظرمان را به جشنواره تهران ارائه کرده‌ایم اما فعلا منتظر موافقت آن‌ها و فراهم کردن زمینه مناسب برای اکران در مشهد هستیم.

نبی‌زاده به برگزاری این دوره از جشنواره در سینما آفریقا اشاره کرد و گفت: فیلم‌های سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر مشهد که از ۱۷ بهمن ماه آغاز می‌شود در سینما آفریقا اکران می‌شوند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در بخش مستند جشنواره چند فیلم فاخر در مشهد اکران شده و با حضور برخی از مهمانان جلسات نقد و بررسی آن‌ها نیز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تقدیر از چند چهره فیلم ساز و برگزاری مراسم اختتامیه باشکوه و برگزاری یک نمایشگاه عکس در حاشیه جشنواره از دیگر برنامه‌هایی است که در این دوره از جشنوراه فیلم فجر شاهد آن هستیم.

اتمام بازسازی سینما آفریقا تا پایان هفته جاری

سرپرست امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مقدمات لازم برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد فراهم شده است، تصریح کرد: با موافقت استاندار و پیگیری‌های مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی این دوره از جشنواره با کیفیت بهتری نسبت به سال های گذشته برگزار می شود.

حجت طباطبایی اظهار کرد: ستاد برگزاری سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد را افرادی متخصص در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌دهند و این موضوع باعث ارتقاء سطح کیفی این جشنواره می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بازسازی سینما آفریقا در این هفته به پایان می‌رسد، خاطر نشان کرد: برگزاری جلسه با مدیرکل فرهنگ و ارشاد و اسلامی خراسان رضوی و استاندار از برنامه‌های این ستاد برای انسجام بیشتر است.

سرپرست امور سینمایی، سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ایجاد کردن شور و نشاط لازم برای حضور پر شور مردم را یکی از اهداف اصلی این جشنوراه دانست و گفت: باید همه مجموعه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان شرایطی را فراهم کنند که جشنوراه فیلم فجر مشهد به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

گفتنی است دبیرخانه سیزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) فعالیت خود را آغاز کرده است.