خبرگزاری ایلنا به نقل از رویترز نوشت: طالبان افغانستان اعلام کرد که برای شرکت در مذاکرات صلح افغانستان ابتدا باید از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شود.



یکی از اعضای طالبان به رویترز گفت در صورت خارج شدن نام این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد، طالبان در مذاکرات صلح افغانستان شرکت خواهد کرد.



حضور داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا در افغانستان موجب شده تا دولت این کشور برای افزایش امنیت از طالبان برای شرکت در مذاکرات صلح دعوت کند.