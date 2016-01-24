جشن یک سالگی معتادان بهبود یافته در زندان بزرگ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن پاکی یک سالگی مددجویان معتاد زندان شماره یک مجتمع ندامتگاه بزرگ تهران که ترک کرده اند برگزار شد. در این مراسم که مدیر و جمعی از مسئولین مجتمع حضور داشتند مددجویان یکمین سال تولد دوباره و رهایی از دام اعتیاد را در حالی جشن گرفتند که اکنون می توانند با بهبودی و ترک کامل به طور مرتب گرد هم آیند تا به کمک هم پاکی خود را حفظ کنند

یکی از مددجویان که یکمین سال پاکی خود را جشن می گرفت گفت: قبل از پیوستن به انجمن معتادان گمنام، ما از زندگی لذّت نمی بردیم و تصور می‌کردیم که این لذت را باید در مواد مخدر پیدا کنیم. برای ما مواد مخدر مهمتر از خانواده، همسر و فرزندانمان شده بود و می‌بایستی آنرا به هر قیمتی به دست می‌آوردیم. در واقع خودمان برای خودمان گرفتاری درست می‌کردیم و در نهایت بسیاری از ما کارمان به زندان کشیده شد. تا این که در معتادان گمنام به یکدیگر پناه آوردیم.

سازمان زندانها با همکاری نهادهای مردمی ترک اعتیاد زندانیان مواد مخدر را در دستور کار خود قرار داده است.