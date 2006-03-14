مذاكرات ايران و روسيه در مسكو برگزار شد / ايران از هر پيشنهاد سازنده اي استقبال مي كند

دكتر حسين انتظامي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، اعلام كرد هيات ايراني به سرپرستي حسيني تاش معاون راهبردي دبير شوراي عالي امنيت ملي روز گذشته در مسكو اين مذاكرات را پي گرفته است .



وي تاكيد كرد : ايران راه برون رفت از شرايط فعلي را مذاكرات روشن و مبتني بر قواعد بين المللي مي داند و در اين راستا از هر پيشنهاد سازنده اي استقبال مي كند .

انتظامي در خصوص تداوم مذاكرات ايران و روسيه برسر طرح غني سازي مشترك اورانيوم گفت : فعلا دليلي براي عدم آن نداريم و بارها اعلام كرده ايم كه آژانس را مرجع و نهاد حرفه اي براي رسيدگي به مسائل اتمي مي دانيم و در چارچوب مقررات اژانس و ان پي تي رايزني هاي خود را ادامه مي دهيم .

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص تشكيل نشست شوراي امنيت با دستور كار فعاليتهاي اتمي ايران گفت : تصور اشتباه واشنگتن از اهرم فشار شوراي امنيت براي فشار به ايران نشانه بهانه جويي دولت آمريكا در پرونده اتمي ايران است .

وي همچنين در بخش ديگري از اين گفتگو ادعاي رييس جمهور آمريكا مبني بر مداخله ايران در عراق را نوعي فرار به جلو تعبير كرد و آن را ناشي از فساد رفتار آمريكا در عراق و دخالت ماموران آمريكايي در اختلاف افكني و سلطه طلبي در آن كشور دانست كه به واكنش افكار عمومي عراق منجر شده است .

انتظامي تاكيد كرد : ايران كشوري مسووليت پذير است و رعايت قواعد بين المللي را براي امنيت جهاني ضروري مي داند .

وي افزود : كساني اين قواعد را زير پا گذاشتند كه بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله كردند و امروز به جاي پاسخگويي به اين خطاي خود فرافكني مي كنند .

