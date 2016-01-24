هفتمین جشنواره فیلم کوتاه با حضور «پگاه آهنگرانی» و «باران کوثری»

معاون هنری ارشاد فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر با اشاره به برگزاری این مراسم در روز پنجشنبه ۸ بهمن جاری در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس، گفت: با گشایش نخستین جشنواره استانی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز که از ۵ بهمن در شیراز آغاز می شود روزانه سه نوبت نمایش فیلم در سینما فرهنگ اکران می شود.

از «سکوت در تپه ها» تا «مکتب شیراز» در روز اول

مهدی امیدبخش با بیان اینکه سانس نخست این جشنواره دوشنبه ۵ بهمن از ساعت ۱۵/۳۰ آغاز می شود، ادامه داد: در این نوبت از نمایش های جشنواره فیلم کوتاه شیراز، سکوت در تپه ها(فاضل غلامی)، سرزمینی برای راگبی نیست(مسعود احمدی)، من کیمیا نیستم(سیما اکبری)، نوبت پدرم شد(ناهید کرمی)، پنج رنگ برای خدا(ایمان فرودیان)، گناه(رامین اکبرپور) و مکتب شیراز(حمید اخباری) به روی پرده می رود.

وی برنامه های نوبت دوم روز مذکور را هم برشمرد و گفت: از ساعت ۱۷/۳۰ تا ۱۹/۳۰، شام دونفره(محمود حیدری)، شاعر بوریاها(مصیب حنایی)، کانیبالایز(بهروز بصیری فرد)، من کلی هستم(پیمان شهاب) ساعت شش(کیوان محسنی)، گذران(شیرین زراعت پیشه) وغیرمکتوب(حسین ظرافت) آثاری است که در روز نخست جشنواره به نمایش گذاشته می شود، همچنین در نوبت سوم این روز که از ساعت ۱۹/۳۰ آغاز و تا ۲۱/۳۰ ادامه دارد، یاسر(محمد پایدار)، کوروش و پاسارگاد(مسعود احمدی)، گره(حسن فیروززاده)قمارباز(کریم لک زاده)، مصاحبه(سعید اسدسنگابی)، پیرمرد و دریا(محمدرضا گودرزی، علی فراشبند) و سفره های کاغذی(فهیمه رئیسی) به روی پرده می روند.

«فیلم های قهوه ای» با «یک جرعه نگاه» دیده می شوند

معاون هنری ارشاد فارس از برنامه های سه شنبه ۶ بهمن نام برد و افزود: در نوبت ۱۵/۳۰ تا ۱۷/۳۰ روز دوم جشنواره فیلم کوتاه شیراز، فیلم های قهوه ای(سینا کریمی)، کایه(کیوان محسنی)، غروب، مرگ، شکستن، سکوت(شیما پورسهم الدین)، من تهرانی بودم(سجاد ایمانی)، آنگولا(علی اکبر فخار)، مرصوص(علی اکبر رستمی نسب) و همه ی من های غیرمن(امیرعلی کریمی) به نمایش گذاشته می شود. همچنین از ۱۷/۳۰تا ۱۹/۳۰ نیز فیلم های انگار صدایی می آید(مصیب حنایی)، لوکیشین(عیدی محمد معصومی)، آسمان را رهاکن(محمدهادی هنرپیشه)، پدر، مادر، علی، رضا و من(هانیه یوسفیان)، یک جرعه نگاه(فاطمه پیروی)، تایمولوژی(وحید مباشری، علی لاوری منفرد) و مسافر امام(جواد گرانمایه) نمایش داده می شوند.

نشست هیئت داوران هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز با فیلمسازان

امیدبخش از برگزاری نشست هیئت داوران هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز و نخستین جشنواره استانی خبر داد و گفت: این نشست با حضور اعضای داوری جشنواره از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می شود.

وی، افزود: در ادامه روز پایانی جشنواره فیلم کوتاه شیراز که چهارشنبه ۷ بهمن برگزار می شود، فیلم های کلوزآپ این(محمد رحیمی)، چنگی برچوب(یاسین فرخی)، آ...درسرزمین بایر(کیانوش جهاندیده)، خاکستر(اصغر برقه)، زندگی دیگران(بهاره احمدی) و من می خوام معتاد بشم(فرهاد حمیدی) از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در سینما فرهنگ نمایش داده می شوند.

معاون هنری ارشاد فارس، گفت: این درحالیست که به علت نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر، کارگاه های آموزشی هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز اسفندماه برگزار خواهد شد.

نمایش آثار نخستین جشنواره استانی و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز از ۵ تا ۷ بهمن در سینما فرهنگ انجام می گیرد و آیین پایانی آن، پنجشنبه ۸ بهمن ساعت ۱۷ با معرفی برگزیدگان در تالار حافظ برگزار می شود.