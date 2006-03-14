مسجد از شعائر اسلام است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الشرق، مسجد اسم مكاني براي سجده است، در مسجد علاوه بر اقامه نمازهاي جماعت، جمعه و نماز دو عيد، مسلمانان به منظور انجام مناسبتهاي اجتماعي، فعاليتهاي فرهنگي، ديني و آموزشي در آن تجمع مي كنند تا از طريق سخنراني و خطبه ها با آموزه هاي اسلام آشنا شده، قرآن را بهتر فرا گيرند و با علوم ديني و زبان قرآن آشنا شوند.

انجام امور فوق در مسجد با رسالت مسجد همخواني دارد. مسلمانان را با نشانه هاي دينشان مرتبط مي كند و قلبهاي آنها را به هم نزديك مي گرداند و همكاري و تعاون را بر اساس خير پايه گذاري مي كند.

در سنت نبوي مسلمانان به ساخت مسجد ترغيب شده اند و در روايتها آمده است كه هر كه در دنيا مسجدي بنا كند، خداوند مثل آن را در بهشت براي وي مي سازد.

مسجد مكاني است كه از ايجاد فتنه جلوگيري، از خير حمايت ، از كفر پيشگيري و انفاق در راه خدا به شمار مي رود .

مسجد به عنوان ركني عبادي و قدسي از زمان حضرت محمد(ص) به منظور اتحاد و وحدت مسلمانان برپا شده است. اين مكان موقعيت ويژه اي دارد كه مسلمانان مي توانند در آن به امور خود رسيدگي كنند.