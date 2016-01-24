برنامه های دهه فجر در ۶۱ مسجد زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد نیکنام ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه هماهنگی برنامه‌های دهه فجر استان زنجان بابیان اینکه نسل چهارم، انقلاب را ندیده‌اند، اظهار کرد: باید دستاوردهای انقلاب برای نسل جوان به خوبی تشریع شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: انقلاب اسلامی به‌سادگی به‌دست نیامده، بنابراین باید دستاوردهای انقلاب طوری در جامعه تبیین شود که اقتدار این انقلاب به‌دست جوانان روزبه‌روز بیشتر شود.

نیکنام برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی را از جمله برنامه‌های مهم اوقاف زنجان ذکر کرد و افزود: اجرای برنامه‌های کتاب‌خوانی و سخنرانی و جشن دهه فجر نیز از دیگر برنامه‌های اجرایی در این ایام است.

وی تأکید کرد: ایام‌الله دهه فجر بزرگ‌ترین رویداد انقلاب اسلامی است چراکه در این دهه حق بر باطل پیروز شد و ما باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان افزود: اقتدار امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت مدیریت رهبری معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) است چراکه این بزرگوار با مدیریت درست خود اقتدار و استقلال کشور را رقم زدند.

نیکنام بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه اشاره کرد و گفت: مردم باید با حضور پرشکوه خود در این روز اقتدار و وحدت خود را به دشمنان شرق و غرب نشان دهند.

مدیرکل امور بانوان استانداری زنجان نیز در این نشست گفت: طبق برنامه امسال ۹۵۲ برنامه در قالب ۱۶ عنوان برنامه از سوی کمیته بانوان اجرایی خواهد شد.

ماهرخ بلوری تأکید کرد: طبق برنامه ۹ درصد از برنامه‌های اجرایی کمیته بانوان درون‌سازمانی و ۹۱ درصد نیز برون‌سازمانی، ۱۶ درصد از برنامه‌ها به‌صورت مشارکتی با دستگاه‌های اجرایی ۸۴ درصد از برنامه‌های اجرایی کمیته امور بانوان در ایام‌الله دهه فجر به‌صورت مشارکتی با سازمان‌های مردمی اجرایی می‌شود.

وی افزود: به‌منظور تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در این ایام نشست بانوان هم‌اندیش برگزار می‌شود و از ۳۷ فرزند، مادر و همسر شهید نمونه نیز تقدیر خواهد شد.