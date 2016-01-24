به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی تهران در «سایه روشن» پای صحبت های خانواده های شهیدان مدافع حرم می نشیند و حال و هوای این روزهای رزمندگان را انعکاس می دهد.

مینا نیکانیک تهیه کننده برنامه «سایه روشن» با بیان این خبر گفت: مستند «سایه روشن» در ارتباط تلفنی با سوریه، گزارشی از نبرد رزمندگان در دفاع از حریم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و نبرد با تروریست های تکفیری در سوریه را تقدیم مخاطبان می کند و رزمندگان مدافع حرم از حال‌ و هوای این روزها و عشق به شهادت و جهاد در راه اسلام ناب محمدی(ص) می گویند.

وی افزود: خانواده شهیدان مدافع حرم از انگیزه‌ و اهدافی که جوانان شهادت‌ طلب آنها در دفاع از اعتقادات و دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) داشتند، می گویند. از اشتیاق حضور آنها در جبهه مقابله با تکفیری ها و داعش گفته شده است.

گفتگو با فرماندهان و سرداران جنگ از دیگر بخش های این مستند رادیویی است که امروز چهارم بهمن از ساعت ۱۵ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز می رود.

مستند «سایه روشن» کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران است که شنبه تا چهارشنبه با مستندهای اجتماعی، فرهنگی، تهران، گروه های خاص و شهرستان ها پخش می شود.

میکائیل شهرستانی «دلیران دشت ارژن» را روی آنتن می برد

پنجم بهمن ماه سریال رادیویی «دلیران دشت ارژن» به کارگردانی میکائیل شهرستانی از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش درباره حمله اسکندر مقدونی به ایران و مقاومت سربازان ایرانی در مقابل اوست که غلامرضا کاووسی آن را به صورت نمایش رادیویی تنظیم کرده است.

رحمان باقریان، فریبا طاهری، علی اصغر دریایی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، باقر کریم پور، هرمز سیرتی، احمد ایرانیخواه، علی زرینی، کرامت رودساز، محمد یگانه و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در نمایش رادیویی «دلیران دشت ارژن» به ایفای نقش پرداخته اند.

این نمایش به تهیه کنندگی مهتاب امینی و صدابرداری علی حاجی نوروزی دوشنبه ساعت ۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.