به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله علیزاده مدیر پشتیبانی فنی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر درباره زمان تحویل نسخه فایل DCP فیلم های حاضر در جشنواره گفت: با رعایت مقررات جشنواره، زمان تحویل نسخه فایل DCP فیلم ها تا تاریخ ۲۵ دی ماه تعیین شده بود که با توجه به اینکه بخشی از فیلم ها به علت انجام عملیات فنی پس از تولید شامل (صداگذاری، موسیقی، میکس و اصلاح رنگ CGI) در استودیوهای صدا و لابراتوار در نوبت قرار دارند و مراحل مذکور برخی از آثار هنوز به اتمام نرسیده است به این فیلم ها تا اول بهمن ماه فرصت داده شده تا نسخه DCP خود را به ستاد جشنواره تحویل دهند تا عملیات ذخیره سازی فایل فیلم ها در سرورهای سینماها عملی شود.

علیزاده یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده فقط فیلم هایی که تا تاریخ ۱۴ بهمن ماه نمایش داده شوند مورد داوری مردمی قرار خواهند گرفت و آثاری که به دلیل آماده سازی نسخه نهایی تا ۱۶ بهمن نمایش داده نشوند از داوری رسمی جشنواره هم محروم خواهند شد.

وی در ادامه تاکید کرد: تمام فیلم هایی که در جدول برنامه اکران سینماها قرار گرفته اند و نسخه DCP آنها نیز تحویل شده مطابق دوره های گذشته هزینه های DCP ،KDM و ذخیره سازی آنها توسط دبیرخانه جشنواره تأمین و به استودیوها پرداخت خواهد شد.

مدیر پشتیبانی فنی جشنواره در خصوص آماده سازی سالن های سینماها نیز گفت: مراحل بررسی فنی و آماده سازی سالن های سینما از اول بهمن آغاز شده که با توجه به هماهنگی به عمل آمده با انجمن صدابرداران و فیلمبرداران مراحل تنظیم صدا و تصویر سالن های سینما با حضور نمایندگان صنوف یاد شده انجام خواهد شد.

وی ضمن تبریک به صاحبان آثار راه یافته به جشنواره بیان کرد: در این دوره از جشنواره ۱۰ سالن سینما به تجهیزات استاندارد جهانی D-Cinema مجهز شده اند و باقی سینماها به تجهیزات E-Cinema مجهز هستند.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.