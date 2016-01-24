ارائه ۴۰۰ نفرساعت آموزش فنی وحرفه ای در ۷۰ روستای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سیابانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان در راستای سیاست های محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه اجتماعی و برای توانمند سازی اقشار مختلف روستایی اقدام به برگزاری آموزش های مهارتی در این مناطق کرده است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی در تشریح اقدامات صورت گرفته در این خصوص نیز خاطر نشان شد: بر همین اساس در ۹ ماهه سال جاری دو هزار و ۲۱۸ نفر در ۲۱۲ دوره معادل ۳۹۰ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت، از آموزش های فنی وحرفه ای بهره مند شده اند.

وی هماهنگی، ایجاد هم افزایی و برنامه ریزی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با رویکرد آمایش سرزمین و توجه به مناطق و روستائی و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آنها، رفع نابرابری و جلوگیری از توسعه نامتوازن شهرها را از مهمترین اهداف این طرح عنوان و تصریح کرد: آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر، و کارآمد متناسب با نیازهای بازارکار فعلی و آتی در روستاها با مد نظر قراردادن ویژگی ها و مزایای هر منطقه صورت می گیرد.

سیابانی افزود: بهبود اثربخشی و کارآیی آموزش های مهارتی، توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از اهداف این اداره کل بوده و آموزش ها با تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای و توسعه شایسته سالاری و ارتقاء بهره وری منابع انسانی از دیگر محورهای فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای در ۷۰ روستای سطح استان بوده و در رشته های طراحی و دوخت، صنایع دستی، صنعت، برق، عمران، فرهنگ و هنر و کشاورزی و با بیش از ۴۰ حرفه ارائه می شوند.