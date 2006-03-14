اجراي طرح پرورش مرغ گوشتي در قفس در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسين نهاندست، سرپرست مزرعه نارون بخش جعفرآباد، گفت: پرورش مرغ گوشتي در قفس از پاييز83 شروع كرده و تاكنون 5 دوره جوجه در قفس پرورش داده و به بازار عرضه كرده است.

وي هزينه اجراي اين طرح آزمايشي براي نصب قفس‌ها را به ازاي هر قطعه جوجه، 3 هزار و 300 تومان عنوان كرد وافزود: در هر مرحله جوجه‌ريزي در قفس، 3 هزار و 240 قطعه جوجه در قفس‌هايي كه ابعاد آنها 90 سانتي‌متر در يك متر مي‌باشد، قرار داده شده‌اند.

نهاندست همچنين ايجاد تحول در پرورش مرغ گوشتي، جلوگيري از شيوع بيماري‌ها، افزايش ظرفيت توليد در سالن، عدم وجود گازهاي مضر، كنترل بيماري‌ها قبل از شيوع در سالن، سهولت درانجام واكسيناسيون، جلوگيري از هدر رفتن دانه، عدم استفاده از داروهاي ضد كوكسيدوز، به علت عدم ارتباط مرغ با كود، تغيير زمان بارگيري از شب به روز را از جمله مزاياي اجراي طرح پرورش مرغ گوشتي در قفس دانست.

وي افزود: ميزان تلفات پرورش مرغ در قفس نسبت به بسته 25 الي 30 درصد كاهش دارد كه در آينده قصد داريم جهت تكميل سالن، ظرفيت را در هر دوره به 20 هزار قطعه جوجه افزايش دهيم.