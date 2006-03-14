مصوبه اي با نام بازنشستگان در كميسيون تلفيق به عنوان هزينه جاري توزيع شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اكبر اعلمي در تذكر آئين نامه اي خود با اشاره به ماده 17 و 127 آئين نامه داخلي مجلس مواد ناظر به رسيدگي به لايحه بودجه در كميسيون تلفيق اظهار داشت: طبق ماده 17 اعضا هيئت رئيسه سوگند خورده اند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آئين نامه داخلي مجلس با مراعات بي طرفي و انجام وظايف به كار گيرند و از هر گونه اقدام مخالف آئين نامه اجتناب كنند.

وي افزود: اگر بخواهيد اين ماده را اجرايي كنيد و رعايت بي طرفي كامل را بكنيد بايد در اجراي آئين نامه وحدت و روال ثابت داشته باشيد و در راي گيري ها بر مبناي يك شاخص واحد عمل كنيد.

وي با اشاره به راي گيري هاي امروز و روز گذشته تصريح كرد: اگر شما راي گيري هاي امروز و ديروز را مقايسه كنيد مي بينيد كه توضيحاتي كه شما براي پيشنهاد رئيس كميسيون عمران داريد با توضيحاتي كه با پيشنهاد ديروز من در خصوص همسان سازي حقوق بازنشستگي چقدر متفاوت است.

اعلمي خاطر نشان كرد: امروز شما براي رفع ابهام پيشنهاد كميسيون عمران اعلام كرديد كه فلان جمله را اضافه كنيد در حالي كه اين جمله در متن نيامده بود اما در مورد پيشنهاد ديروز من كه حتي يك نقطه اش جا نيفتاده بود چه بلايي بر سر پيشنهاد من آوردند.

نماينده مردم تبريز افزود: با تصويب 720 ميليارد تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان مخبر كميسيون تلفيق و دولت پشت تريبون قرار گرفتند و در رد آن صحبت كردند به اين بهانه كه 720 ميليارد تومان قابل وصول نيست و مشكوك الوصول است.

اعلمي با اشاره به جلسه شب گذشته كميسيون تلفيق اظهار داشت: ببينيد در جلسه شب گذشته آنچه كه به نام بازنشستگان تصويب شده بود چه بلايي بر سر من آورده اند.

وي تصريح كرد: شب گذشته كميسيون تلفيق رقم 720 ميليارد تومان را توزيع كرده و برخي از اعضاي كميسيون تلفيق آن را به حوزه هاي انتخابيه خود برده اند.

اعلمي گفت: بلايي كه در توزيع اين مبلغ اتفاق افتاد به اين شرح است: 50 ميليارد تومان از 720 ميليارد تومان به نيروي مقاومت بسيج، 50 ميليارد تومان به صدا و سيما، 30 ميليارد تومان به وزارت كشور، 30 ميليارد تومان به ناجا، 20 ميليارد تومان كسري، 10 ميليارد تومان براي زير ساخت هاي شهرك هاي صنعتي، 10 ميليارد تومان براي مطالعه و اجرا آب خيزداري، 500 ميليارد تومان براي دادسراي ويژه روحانيت و يك ميليارد تومان براي عقيدتي سياسي ناجا توزيع شده است.

اعلمي خطاب به حداد عادل اظهار داشت: شما كه پسوند عادل را به دنبال نام خود داريد مي خواهم ببينم براي بازنشستگان چيزي كه تصويب شد و اين همه جار و جنجال كردند كه قابل وصول نيست و مشكوك الوصول است، همه را در كميسيون تلفيق به عنوان هزينه جاري توزيع كرديد، آيا اين عدالت است؟

وي در حالي كه لوح هاي فشرده مذاكرات ديروز مجلس را بالا گرفته بود تصريح كرد: اين مذاكرات را به اتفاق چند نماينده ديگر مرور كرده و موارد تخلف هيات رئيسه از آئين نامه داخلي را هنگام اخذ راي درباره پيشنهاد احتساب كرده ام.

اعلمي با انتقاد از عملكرد رئيس جلسه عصر ديروز (ابوترابي) در هنگام راي گيري پيشنهادش اظهار داشت: پس از اعلام راي گيري براي پيشنهاد من حتي يك ثانيه هم صبر نكردند ولي در جلسات ديگر و حتي امروز شما فرصت زيادي را صرف مي كنيد تا نتيجه راي گيري را اعلام كنيد.

حداد عادل در پاسخ به تذكر اعلمي گفت: تذكر شما در اينكه چرا در اعلام پايان راي گيري عجله مي شود و اينكه آقاي ابوترابي براي اعلام نتايج وقت صرف نكردند وارد نيست زيرا با اينكه ديروز در مجلس حاضر نبودم ولي مذاكرات را گوش مي كردم و آقاي ابوترابي از زماني كه اعلام كردند دستگاهها روشن است تا زماني كه نمايندگان به راي گيري رسيدند يك دقيقه صبر كردند لذا وقتي دستگاه ها روشن مي شود معنايش اين است كه فرصت براي راي گيري است.

وي درباره بخش ديگر تذكر اعلمي نسبت به عملكرد گذشته كميسيون تلفيق بودجه با بيان اينكه دلسوزي شما را براي بازنشستگان تصديق مي كنم، گفت: كميسيون تلفيق هيچگاه درآمد مشكوك الوصول را به عنوان هزينه قطعي تصويب نمي كند. بنابراين شما مطمئن باشيد زماني كه بحث كميسيون تلفيق رسيديم توضيح كافي در اين خصوص داده خواهد شد.

اعلمي در پايان جلسه نوبت صبح به خبرنگاران گفت: آقايان احمدي و مظفري نمايندگان ممسني و نيشابور نيز شب گذشته در اعتراض به اقدام كميسيون تلفيق استعفاء نامه خود را نوشته اند.