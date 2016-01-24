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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

قاهره:ترکیه به انکار واقعیتها و نقض حقوق بشر پایان دهد

قاهره:ترکیه به انکار واقعیتها و نقض حقوق بشر پایان دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در واکنش به اظهارات ضد مصری اخیر مقامات آنکارا اعلام کرد که ترکیه به انکار واقعیت ها و نقض حقوق بشر پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق چاپ مصر، «احمد ابوزید» سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر اعلام کرد: اظهارات اخیر سخنگوی رسمی ریاست جمهوری ترکیه درباره روابط آنکارا - قاهره و بیان اینکه کودتای نظامی در مصر رخ داده است دخالتی آشکار در امور داخلی مصر به شمار می رود.

وی با بیان این مطلب افزود: اظهارات ترکیه بی ربط است و تاثیری بر مصر که گام های ثابتی را به سوی توسعه و آرامش و تعهد به خواسته های مردم این کشور طی می کند ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه مصر از مقامات ترکیه خواست که دست از انکار واقعیت مصر بردارد و به نقض حقوق بشر در ترکیه که هر روز علیه شهروندان، اقلیت ها، اصحاب اندیشه و شخصیت های دانشگاهی در این کشور اعمال می شود پایان دهد.

کد مطلب 3032203
سمیه خمارباقی

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