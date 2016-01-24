نمازخانه های بین راهی، مدارس و ادارات منطقه آزاد ارس تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصیری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز ارس گفت: سه واحد نمازخانه جدید بین راهی در بودجه سال ۱۳۹۵ سازمان پیش بینی شده و احداث می شود.

وی در ادامه افزود: در آستانه فرارسیدن عید نوروز و لزوم تامین نیاز مسافران، تجهیز نمازخانه های بین راهی و نیز برخی مدارس و اداره های منطقه و نصب سیستم های اذان گو انجام شد.

دبیر ستاد اقامه نماز سازمان منطقه آزاد ارس گفت: دوره آموزشی آداب و اسرار نماز با حضور ۵۵ نفر از همکاران سازمان، آیین تجلیل از روحانیون و هیآت امناء و خادمین مساجد منطقه و هماهنگی و تامین روحانی برای اقامه نماز جماعت در مدارس محدوده جلفا از جمله آخرین اقدامات ستاد بوده است.

وی همچنین از برگزاری طرح منهاج ویژه جامعه بازاریان و اصناف منطقه آزاد ارس خبر داد و افزود: این طرح با همکاری ستاد اقامه نماز استان برگزار می شود.

مدیر فرهنگی آموزشی و هنری منطقه آزاد ارس با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با ۱۱ مسجد و حسینیه محدوده این منطقه خاطر نشان شد: این تفاهم نامه با هدف کمک به برگزاری شایسته مناسبت های مذهبی در مساجد و حسینیه ها منعقد شده است.

نصیری تصریح کرد: بر اساس اعلام معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس ۱۳ مجتمع تجاری در منطقه ارس مجوز فعالیت موقت یا دایم دریافت کرده اند که مقرر شد جلساتی با حضور مدیران آنها و مدیریت بازرگانی سازمان در خصوص پیش بینی فضای نمازخانه ای در هر مجتمع اقدامات لازم انجام شود.

گفتنی است در این جلسه انتقاد مردم نسبت به وضعیت نامناسب و عدم رسیدگی و نگهداری نمازخانه پارک جنگلی جلفا نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرداری جلفا نسبت به تامین نیروی خدماتی مورد نیاز اقدام کند.