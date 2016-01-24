به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده در اجلاس هوانوردی ۲۰۱۶ در تهران با اشاره به اینکه همکاری برای توسعه فرودگاه‌ها و افزایش ظرفیت با شرکت‌های خارجی از ضروریات ما است، گفت: یکی از مهمترین نکات ما، مدیریت منابع انسانی است که مایلیم با همکاری شرکت‌های خارجی در این زمینه فعالیت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه افزایش توان نیروی انسانی را با توجه به توسعه صنعت هوانوردی جهان نیاز داریم، اظهار داشت: با توجه به ارتقای تکنولوژی در صنعت هوانوردی باید توان افراد متخصص را در کشور بالا ببریم و با ایجاد نیروی کار ماهر، نیاز صنعت را پاسخگو باشیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به حفظ نیروی کار و تجهیز نیروی انسانی برای آینده اشاره کرد و گفت: در زمینه‌های امنیت و تخصص و ترافیک هوایی، نیاز به نیروهای متخصص داریم و سعی داریم تا پرسنل را آموزش دهیم.

عابدزاده با بیان اینکه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استقبال می‌کنیم، افزود: در حال حاضر ۱۶ ایرلاین در کشور داریم که آنها ۲۵۰ فروند هواپیما با میانگین سنی ۲۰ سال دارند و سیاست ما این است تا عمر ناوگان را به کمتر از ۱۲ سال برسانیم.

وی، نیاز کشور را هواپیماهای کوتاه‌برد، میان برد و دور برد دانست و افزود: در حال حاضر ۹ فروند هواپیما در کشور داریم که مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند، ضمن آنکه بیش از ۱۵۰ فروند هواپیمای کوتاه‌برد که هر کدام بیش از ۲۵۰ صندلی داشته باشند، نیاز داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نیاز ۳۰۰ هواپیمای میان‌‌برد و دور برد، گفت: در حال حاضر خطوط هواپیمایی ما پیر و کم تعداد هستند که این موضوع نشان می‌دهد ایران باید سریع‌تر تجهیزات لازم را برای برآورد نیازها تامین کنند که در فاز اول هم نیاز به ۱۱۴ فروند هواپیما داریم.

عابدزاده با تاکید بر اینکه ایران براساس قانون از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند، افزود: در بخش‌های فاینانس و شرکت‌های بیمه هم نیاز به حضور شرکت‌های خارجی داریم، زیرا در این حوزه تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای صنعت بوجود آوردند.

وی با بیان اینکه لازم است به امکانات مالی بین‌المللی برای تامین تجهیزات متصل شویم، اظهار داشت: مشتاق به همکاری با شرکت‌های خارجی هستیم و به زودی هم مشکل نقل و انتقالات بانکداری ایران برطرف می‌شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه ما نیاز به زمان زیادی برای تامین تجهیزات داریم اما فرصت کافی نداریم و باید سریعاً از طریق لیزینگ و تسهیلات بانکی، هواپیماها را وارد کنیم، گفت: بخش دیگر صنعت هوانوردی این است که باید خطوط هوانوردی را تقویت کردیم که این کار از طریق ورود هواپیماهای مدرن در راستای همکاری با خطوط بین‌المللی و بهره بردن از فناوری جدید انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت هواپیمایی ما باید به مدیریت قوی تبدیل شود، تصریح کرد: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند به ما امکانات مالی ارائه کنند و ما از آن استقبال می‌کنیم، همچنین این شرکت‌ها می‌توانند با بانک‌های محلی ایران همکاری کنند.

عابدزاده با بیان اینکه قیمت بلیت هواپیما در ایران آزاد شده تا برای ایرلاین‌ها سودآور باشد، گفت: رگولاتوری‌ها هم تسهیلات قانونی را بوجود آوردند تا شرکت‌های لیزینگی بتوانند وارد بخش هوایی ایران شوند.

وی به حمایت دولت از خطوط هواپیمایی، فاینانسورها و شرکت‌های لیزینگ اشاره کرد و اظهارداشت: منتظر عقد قرارداد همکاری با شرکت‌های لیزینگی برای کمک به صنعت هوایی کشور هستیم، زیرا ایران زیرساخت‌های قوی و منابع انسانی تحصیلکرده‌ای دارد و بسیاری از تکنسین‌های ما آموزش دیده و خبره هستند.