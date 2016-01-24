مجلس نهم تمام تلاش خود را برای اشتغال جوانان مصروف داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در نطق میان دستور خود با اشاره به تشیع شهدا در شهر شیراز گفت: روز پنج شنبه اول بهمن ماه زمستان بهاری شد و اقیانوس بی نهایت ملت، شهدای ۸ سال دفاع مقدس را تشیع کردند و دوباره دل هوای جبهه ها کرد.

وی ادامه داد: امروز مجدداً این بیت شعر در ذهن های ما تداعی شد. رفیقان این چه سودا بود با ما؟

صادقی با بیان اینکه تصمیم گرفتم هر ظلمی که به من روا شده ببخشم، گفت: تصمیم گرفتم تخریب های اخیر علیه خود را ببخشم.

وی با ابراز تشکر از مقامات قضائی استان از مدیریت دادگستری تقاضا کرد: بررسی شکایتش از تخریب کنندگان را از دستور کار خارج کند.

ضرغام صادقی تصریح کرد: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره نهم تمام تلاش خود را در راستای اشتغال جوانان و تقویت بنیه اقتصادی کشور مصروف داشته است. ‌