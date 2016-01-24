بورسهای انرژی و کالا در منطقه آزاد اروند راه اندازی می شود

محمد رضا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالهای اخیر تحریمها، مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی در منطقه ایجاد کرده اند، گفت: در اختیار نداشتن سرمایه در گردش و عدم امکان خرید مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز از مهمترین مشکلات در این خصوص بود که این مسئله سبب نیمه فعال شدن و یا تعطیلی واحدهای صنعتی در منطقه (شهرهای آبادان و خرمشهر) شده بود.

رکود در ۵۶ واحد صنعتی

وی افزود: در منطقه آزاد اروند(شهرهای آبادان و خرمشهر) کمتر از ۱۶۰ واحد صنعتی داریم که ۱۰۲ واحد آن فعال هستند و مابقی نیز غیر فعال و یا با حداقل ظرفیت تولیدشان مشغول فعالیتند.

معتمدی اظهار کرد: در شرایط تحریم و با تمامی مشکلاتی که وجود داشت، تلاشهای زیادی را در جهت کمک به این واحدها به انجام رساندیم و از انجایی که در اختیار نداشتن سرمایه در گردش مهمترین مشکل واحدهای تولیدی به شمار می رفت با تکیه بر ارتباطات موجود با برخی از بانکها، توانستیم بخشی از مشکلات تامین منابع را حل کنیم.

دریافت خط اعتباری ۸۰ میلیارد تومانی

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند با اشاره به دریافت یک خط اعتباری ۸۰ میلیارد تومانی از چند بانک مختلف تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان از این اعتبار به واحدهای صنعتی نیازمند برای رفع مشکلاتشان اعطا شده است.

معتمدی گفت: هر چند که نرخ سود این تسهیلات ۱۴ تا ۱۵ درصد بود و البته مورد قبول ما هم نبود اما در شرایطی که کشور داشت گشایش خوبی برای کارها به شمار می رفت.

وی افزود: هزینه هایی را که در حوزه زیر ساختها صرف می شود با هدف به حداقل رساندن مشکلات است ضمن آنکه برای سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز تلاش می کنیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند اظهار کرد: با توجه به گشایشهای انجام شده از طریق منابع مالی داخلی و خارجی، سعی داریم تا بخش زیادی از این مشکلات را رفع کنیم ضمن آنکه با انجام یکسری کارها به موازات اقدامات یاد شده درتلاش هستیم تا بتوانیم شرایط انجام کار راحت تر برای تولید کنندگان، صنعتگران و سرمایه گذاران را فراهم کنیم.

مزیتهای راه اندازی بورس

وی از مباحثی همچون گشایش اسناد اعتباری و دسترسی به مواد اولیه به عنوان موضوعات بسیار مهم در زمینه تولید نام برد و تصریح کرد: موضوع راه اندازی بورسهای انرژی، کالا و اوراق بهادار در منطقه آزاد اروند را تا پایان سال جاری و شاید هم زودتر از موعد مذکور در دستور کار داریم، در زمان حاضر نیز جانمایی آنها صورت گرفته است.

معتمدی از دسترسی راحت تر واحدهای تولیدی به مواد اولیه مورد نیاز به خصوص واحدهای فعال در حوزه پایین دست صنایع نفت و پتروشیمی به عنوان مزیت راه اندازی بورس انرژی نام برد و یادآور شد: با راه اندازی بورسهای اوراق بهادار و کالا نیز صادر کننده گان و صنعتگران ما کارهای مالیشان را راحت تر انجام می دهند.

وی، طرحهای مالی و ایجاد زیرساختهای بانکی را یکی از عوامل موثر در تسهیل تولید و تجارت برای سرمایه گذار خواند و گفت: در صورت راه اندازی بورسهای یاد شده و در کنار آنها راه اندازی شعبات بیمه ها و بانکهای قوی داخلی و خارجی در منطقه آزاد اروند، بخش زیادی از مشکل عدم دسترسی ها رفع می شود.

رشد ۶۵۰ درصدی اعطای مجوزهای تجاری

به گفته معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند در ۹ ماهه امسال در بخش ثبت شرکتها با ۵۱ درصد و در بخش اعطای مجوزهای تجاری در حوزه تولید با ۶۵۰ درصد رشد مواجه بودیم.

معتمدی در خصوص شرکتهای خارجی وارد شده به منطقه آزاد اروند افزود: آنان یا اینکه نمایندگی بخشی از برندهای داخلی و خارجی هستند و یا سرمایه گذارانی هستند که طرح اقتصادیشان را آماده کرده اند و با آمادگی وارد منطقه شده اند.

وی اظهار کرد: مجوزهای صادر شده در حوزه تجارت و تولید (صنعتی) در منطقه آزاد اروند به ترتیب ۸۶ و ۸۳ درصد رشد را نشان می دهد و این در حالی است که در بخش سرمایه گذاری در حوزه صنعتی شاهد رشدی حدود ۶۵۰ درصد بودیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند تصریح کرد: در بخش واردات کالا اعم از کالای تجاری و یا همراه مسافر (طبق تبصره ۲ قانون) به ترتیب با ۳۲ و ۳۳ درصد کاهش مواجه بودیم اما در بخش واردات ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه برای کارخانه های تولیدی ۱۵۰ درصد رشد را داشته ایم که نشاندهنده آن است که مجوز های صنعتی و تولیدی صادر شده و صنایع فعال، در حال آماده سازی برای تولید هستند.

معتمدی یادآور شد: بسیاری از صنایعی که سرمایه گذاریهای زیادی نیز بر روی آنها انجام شده در سال آینده و سالهای پس از آن به نتیجه می رسند و به تبع آن اشتغال و رونق اقتصادی را در منطقه شاهد خواهیم بود.

فرو ریختن دیوارهای ظالمانه تحریم

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از فرو ریختن دیوار ظالمانه تحریم که مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده بود، گفت: امید می رود تا شرایط حاصل شده به رونق و بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی کشور منجر شود.

معتمدی افزود: از آنجایی که منطقه آزاد اروند یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی است، کارکرد ویژه آن ایجاد زیرساختهای تولیدی با هدف صادرات تولید محور است.

وی اظهار کرد: سیاستگذاریهای و راهبردهای سازمان منطقه آزاد اروند آن است که با ارائه خدمات و گسترش و توسعه بسترهای تولیدی لازم برای صادرات، بتواند زمینه رونق اقتصادی و اشتغال را فراهم کند تا در کنار آن برنامه های عمرانی و خدماتی که بخشی از وظایف عمومی منطقه است، برآورده شود.

دسترسی به منابع مالی و بانکی

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند با بیان اینکه دسترسی به منابع مالی و بانکی از مهمترین اثرات مثبت برداشته شدن تحریمها برای منطقه ای است که صنعت و تولید به عنوان محور اصلی فعالیتهای اقتصادی اش به شمار می رود، تصریح کرد: با تامین اعتبار و منابع مالی برای پروژه ها، گشایش اسناد اعتباری، ال. سی و فاینانس پروژه ها، آن بخش از فعالیتهای صنایع و حوزه صادرات و تولید ما که با توجه به تحریمها از ما گرفته شده بود و ما را وارد یک بحران اساسی و آسیب رسانی به صنایع شده بود، به ما بازگردانده می شود.

وی یادآور شد: دسترسی تجار، بازرگانان، کارخانه ها و صنایع ما به شبکه بانکی جهانی و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی و مالی برای آنان، بخش زیادی از مشکلات شان را مرتفع می کند.

معاون اقتصادی و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در منطقه آزاد اروند با توجه به سیاستهای پیگیرانه دولت، یکسری سیاستهایی را با همفکری و همراهی همکارانمان در این سازمان برای دوران پسا تحریم اتخاذ کردیم و در این راستا نیز مذاکرات خوبی را با برخی از کشورها و شرکتهای وابسته به آنان به انجام رساندیم.

حضور ۵۰ هیئت و شرکت خارجی

معتمدی افزود: در ۹ ماهه امسال بیش از ۵۰ هیئت و شرکت خارجی در منطقه آزاد اروند حضور یافته و از نزدیک با ظرفیتها و امکانات این منطقه آشنا شدند.

وی با اشاره به انجام گفتگوها با دو بانک خارجی (آسیایی و اروپایی) اظهار کرد: خوشبختانه بانک مرکزی و مناطق آزاد آئین نامه حضور موسسات و شعبات بانکهای خارجی را در مناطق آزاد تصویب کردند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند از حضور بانکهای خارجی در منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از اتفاقات خوب نام برد و تصریح کرد: از هفته گذشته تاکنون ۱۱ هیئت خارجی از کشورهای چین، روسیه، ترکیه و آلمان برای بازدید و انجام مذاکرات همکاری در منطقه آزاد اروند حضور پیدا کردند.

معتمدی حوزه تولید، صنعت و تجارت خارجی را از مهمترین جذابیتهای منطقه آزاد اروند نام برد و یادآور شد: قریب به اتفاق شرکتهای خارجی و مجموعه های مالی و بانکی خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و تجارت خارجی ما تمایل دارند زیرا تمامی شرایط طبیعی و آن زیرساختهای لازم برای انجام کار یا در منطقه آزاد اروند وجود دارد و یا در حال فراهم سازی است.

وی از دسترسی به آب شیرین، بهره مندی از امکانات ریلی، فرودگاهی، بندری و جاده ای و دسترسی به آبهای آزاد به عنوان برخی از مزیتها و جذابیتهای این منطقه نام برد و گفت: این جذابیتها سبب ابراز تمایل کشورهای مختلف اعم از آسیایی و اروپایی به جهت حضور و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند شده است.

معتمدی با بیان اینکه همسایگی ما با عراق یکی از بهترین فرصتهایی است که در اختیار ما قرار دارد، افزود: با توجه به امکانات طبیعی و زیر ساختی موجود و یا در دست احداث، شرکتهای کشورهای مختلف بهترین، امن ترین و سریع ترین راه دسترسی به بازار عراق را منطقه آزاد اروند می دانند.

هزینه کرد ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرکهای صنعتی

وی اظهار کرد: در حوزه فراهم سازی زیرساختها لازم برای انجام فعالیتها اقدامات زیادی صورت گرفته است به طوریکه در سال جاری در بخش فراهم سازی زیرساختهای لازم در دو شهرک صنعتی موجود در منطقه آزاد اروند حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده ایم ضمن آنکه برای سالهای ۹۵ تا ۹۷ نیز ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش زیر ساختی را پیش بینی کرده ایم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان نهاد حاکمیتی بر اساس سیاست گذاریهای انجام شده اش مبنی بر تولیدات صادرات محور این زیرساختها را فراهم می کند.