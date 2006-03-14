  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

معاون كميسيون اروپا در گفتگو با شبكه خبري دويچه وله :

فقر اطلاعاتي مردم اروپا مانع از تحقق اهداف اتحاديه اروپا است

معاون كميسيون اروپا تصريح كرد : تاكنون بررسي ها نشان داده كه بي اطلاعي و نا آگاهي مردم اروپا از جريانات سياسي لطمات زيادي را بر پيكره اروپا وارد كرده و در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اين اتحاديه اختلال ايجاد مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گونتر فرهويگن " معاون كميسيون اروپا در گفتگو با شبكه خبري دويچه وله درباره اينكه سال 2004 سال گسترش اتحاديه اروپا و 2005 سال بحران بوده در خصوص سال 2006 پيش بيني كرد : آنچه كه در سال 2006 به آن پرداخته خواهد شد اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي رفاه اجتماعي مردم اروپا است . اروپا در حال حاضر بيش از هر چيز به بازار كار نياز دارد .

وي درباره روند تصويب قانون اساسي واحد اظهار داشت : شكست قانون اساسي واحد در دو كشور فرانسه و هلند به معناي توقف در روند تصويب براي به اجرا در آوردن اين قانون نخواهد بود .

" فرهويگن " در ادامه افزود : روند تصويب قانون اساسي واحد در ميان كشورهاي اروپايي با تدابيري كه اتحاديه اروپا به آن خواهد انديشيد مي تواند ادامه پيدا كند.

 معاون كميسيون اروپا درباره مواضع آتي كميسيون به دويچه وله گفت : آنچه مهم است عمل درست و صحيح به وظايفي خواهد بود كه براي كميسيون اروپا تعريف شده است .

وي افزود : بي شك كميسيون در بخش توسعه مناسبات سياسي خود اقداماتي را برنامه ريزي كرده و آن را به مرحله اجرا در مي آورد.

تهيه ، گرد آوري و ارائه اطلاعات سياسي به ملت ها و دولتهاي اروپايي مي تواند از جمله اقداماتي باشد كه كميسيون اروپا آن را در اوليتهاي كاري خود قرار دهد .

" فرهويگن " در پايان تصريح كرد : تا كنون بررسي ها نشان داده كه بي اطلاعي و نا آگاهي مردم اروپا از جريانات سياسي لطمات زيادي را بر پيكره اروپا وارد كرده و در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اين اتحاديه اختلال ايجاد مي كند. 

کد مطلب 303225

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها