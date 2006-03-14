فقر اطلاعاتي مردم اروپا مانع از تحقق اهداف اتحاديه اروپا است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " گونتر فرهويگن " معاون كميسيون اروپا در گفتگو با شبكه خبري دويچه وله درباره اينكه سال 2004 سال گسترش اتحاديه اروپا و 2005 سال بحران بوده در خصوص سال 2006 پيش بيني كرد : آنچه كه در سال 2006 به آن پرداخته خواهد شد اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي رفاه اجتماعي مردم اروپا است . اروپا در حال حاضر بيش از هر چيز به بازار كار نياز دارد .

وي درباره روند تصويب قانون اساسي واحد اظهار داشت : شكست قانون اساسي واحد در دو كشور فرانسه و هلند به معناي توقف در روند تصويب براي به اجرا در آوردن اين قانون نخواهد بود .

" فرهويگن " در ادامه افزود : روند تصويب قانون اساسي واحد در ميان كشورهاي اروپايي با تدابيري كه اتحاديه اروپا به آن خواهد انديشيد مي تواند ادامه پيدا كند.

معاون كميسيون اروپا درباره مواضع آتي كميسيون به دويچه وله گفت : آنچه مهم است عمل درست و صحيح به وظايفي خواهد بود كه براي كميسيون اروپا تعريف شده است .

وي افزود : بي شك كميسيون در بخش توسعه مناسبات سياسي خود اقداماتي را برنامه ريزي كرده و آن را به مرحله اجرا در مي آورد.

تهيه ، گرد آوري و ارائه اطلاعات سياسي به ملت ها و دولتهاي اروپايي مي تواند از جمله اقداماتي باشد كه كميسيون اروپا آن را در اوليتهاي كاري خود قرار دهد .

" فرهويگن " در پايان تصريح كرد : تا كنون بررسي ها نشان داده كه بي اطلاعي و نا آگاهي مردم اروپا از جريانات سياسي لطمات زيادي را بر پيكره اروپا وارد كرده و در تحقق اهداف از پيش تعيين شده اين اتحاديه اختلال ايجاد مي كند.