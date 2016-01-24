۱۳میلیون و ۴۶۵ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع بیمه شدگان اصلی، ۹میلیون و۲۸۲هزار و۳۸۳ نفر بیمه شده اجباری هستند.

از دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی می توان به ۶۴۵ هزار و ۹۱۳ بیمه شده اختیاری، ۷۸۵هزار و ۷۴۰ بیمه شده حرف و مشاغل آزاد و یک میلیون و ۲۹ هزار و ۹۴۲ راننده در همین مدت اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، ۴۵۴ هزار و۱۴۲بافنده، ۸۴۰ هزار و۴۱۷ کارگر ساختمانی، ۱۷۷هزار و۴۳۶ مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۲۲۳ هزار و۹۷۷ بیمه شده توافقی و سایر گروهها (صیادان، زنبورداران و کارفرمایا صنفی کم درآمد) ۲۵ هزارو ۵۰۱ نفر به عنوان دیگر بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که از خدمات این سازمان استفاده می کنند.