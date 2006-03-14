سيف‌ الدين موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در قم ، افزود: نيروهاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني استان قم اعم از عملياتي و اداري ، در ايام تعطيلات نوروزي جهت خدمات رساني به شهروندان و زائران نوروزي از 25 اسفند تا 15 فروردين 85 به حالت آماده‌ باش هستند.

وي افزود: 200 نفر از نيروهاي عملياتي اين سازمان در مدت ياد شده در محل‌هاي بستر رودخانه ، عوارضي اتوبان قم ـ تهران ، مجتمع مهتاب در اتوبان ، مسجد جمكران ، بازار و مصلاي نماز جمعه استقرار مي‌يابند تا در صورت بروز مشكلات ، سريع‌تر اقدامات لازم را انجام دهند.

مديرعامل سازمان آتش ‌نشاني و خدمات ايمني قم ، آموزش ميزبانان مسافران نوروزي در محل‌هاي اسكان در مدارس ، ارائه 5 هزار بروشور آموزش ايمني خودرو در عوارضي به مسافران نوروزي و بازديد ايمني از محل‌هاي اسكان زائران و مسافران نوروزي را ، از جمله برنامه‌ هاي سازمان آتش ‌نشاني و خدمات ايمني استان قم در ايام تعطيلات نوروزي عنوان كرد.