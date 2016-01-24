افتتاح ۵۰۰ طرح بنیاد برکت در آستانه‌ دهه‌ فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه‌ سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، روز دوشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ طی مراسمی با حضور مسئولان بلندپایه‌ی کشور از ۵۰۰ پروژه‌ بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌های توانمندسازی اقتصادی، ساخت مسکن محرومین، مدرسه، مسجد و ... که با هدف رفع محرومیت در ۲۷ استان کشور اجرا شده‌اند، بهره‌برداری می‌شود. حجم کل سرمایه‌گذاری انجام شده در این ۵۰۰ پروژه بالغ بر ۴۲۷۶ میلیارد ریال است.

۲۴ طرح توانمندسازی اقتصادی و ۳۴۵ واحد مسکن محرومین از مهم‌ترین پروژه‌های آماده‌ افتتاح و بهره‌برداری بنیاد برکت است که به همراه ۴۰ مدرسه، ۷۰ مسجد و ۲۱ پروژه‌ زیربنایی دیگر در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ ۲۷ استان کشور به‌طور هم زمان افتتاح می‌شوند.

ساخت مسکن محرومین در مناطق روستایی از جمله اقدامات عام‌المنفعه‌ بنیاد برکت است که چندی پیش آغاز شده است. در این مراسم ۳۴۵ واحد مسکونی در روستاهای آسیب‌دیده‌ زمان جنگ تحمیلی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و منطقه‌ی بشاگرد استان هرمزگان به بهره‌برداری می‌رسند.

۲۴ طرح توانمندسازی اقتصادی بنیاد برکت نیز با سرمایه‌گذاری ۳۸۹۴ میلیارد ریال و ظرفیت ۱۰ هزار و ۳۲۰ نفر اشتغال در ۱۳ استان اجرا شده و آماده‌ بهره‌برداری هستند.

در ادامه‌ نهضت مدرسه‌سازی بنیاد برکت، مراحل ساخت ۴۰ مدرسه‌ی برکت با اعتباری بالغ بر ۲۱۲ میلیارد ریال در ۲۱ استان به پایان رسیده و در آستانه‌ سالگرد انقلاب اسلامی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

علاوه بر این ۷۰ مسجد با سرمایه‌گذاری ۴۹ میلیارد ریال در ۱۷ استان کشور نیز تکمیل و ساخته شده و روز دوشنبه افتتاح می‌شوند.

هم‌چنین ۲۱ پروژه‌ زیربنایی شامل پروژه‌های راه‌سازی و چند دهنه پل، مراکز بهداشت، خانه‌ی عالم، کتاب‌خانه و ... در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ کشور اجرا شده و آماده‌ی بهره‌برداری هستند.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با هدف توانمندسازی اقتصادی و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ کشور تأسیس شده است.