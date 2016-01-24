تکذیب شایعه قطع یارانه افراد فاقد کارت ملی هوشمند

علیرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۱۰ ماهه امسال تعداد ۱۱۲ هزار و ۸۷۵ فقره کارت ملی هوشمند در استان کرمانشاه صادر شده که از این تعداد ۲۸ تا ۳۰ هزار کارت صادره به متقاضیان تحویل داده نشده و به عبارتی مردم هنوز برای گرفتن آن مراجعه نکردند.
مدیر کل ثبت احوال استان کرمانشاه در ادامه افزود: روزانه به طور متوسط ۸۰۰ تا۹۰۰ کارت ملی هوشمند اضافه میشود و ۶۰۰ تا فقره۷۰۰ کارت ملی هوشمند نیز تحویل داده میشود.
قبادی با اشاره به ازدحام مردم برای تعویض کارت ملی خود به کارت ملی هوشمند توضیح داد: نیازی به تعویض کارت ملی نیست و کارتهای ملی موجود در دست افراد تا پایان سال ۹۵ تمدید شده است.
وی با تکذیب این شایعه که عدم تعویض کارت ملی سبب قطع یارانه افراد میشود، تصریح کرد: نیازی به تعویض کارت ملی نیست و تنها آن دسته از افراد ۱۸ سال به بالایی که تاکنون اقدام به اخذ کارت ملی نکردهاند برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.
قبادی تاکید کرد: نیازی به تعویض کارت ملی هوشمند نیست و افراد ۱۸ سال به بالایی که تاکنون اقدام نکردند و نیز ۱۵ سالههایی که شناسنامه عکس دار دارند اقدام به اخذ کارت ملی هوشمند کنند.
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