تصمیم اشتباهی که خاکپور، مظلومی و چشمی را آزار داد

به گزارش خبرنگار مهر،روزبه چشمی حالا با چشمان اشک آلود به پرویز مظلومی رسیده که در نقل و انتقالات برایش چشم بازار را درآوردند و بازیکن هم نگرفتند. مظلومی چشمی را آماده تحویل تیم امید داد و حالا با کوهی از دلخوری و چالش و عدم آمادگی بدنی و روانی باید وی را تحویل بگیرد.

اینکه سرمربی چه برنامه‌ای برای احیای چشمی دارد یک بحث است، بحث اصلی اما این است که چرا مربیان به هم اعتماد نمی‌کنند؟ سرمربی استقلال روزبه چشمی را از تاریکخانه درآورد و بهترین بازی‌ها را از او در منطقه هافبک دفاعی گرفت اما خاکپور چشمی را در دفاع آخر به کار گرفت که مقابل ژاپن و قطر و مهاجمان سرعتی این دو تیم با مشکلاتی مواجه شد.

خاکپور حتی وقتی مهمترین پنالتی زندگی‌اش را به دست آورد آن را به چشمی داد«یا جلوی او را نگرفت» در حالی که در دیدار با نفت همین روزبه چشمی پنالتی استقلال را هدر داده بود و خاکپور به آن توجهی نکرد.

همه این موارد را اضافه کنید به بینی آسیب دیده چشمی که هنوز کاملا بهبود پیدا نکرده بود و مقابل شوت‌هایی که اتفاقا دو تای آن در بازی با ژاپن کار تیم امید را ساخت ضعف پنهانی داشت.

در چنین فضایی باید تاکید کرد که این مورد قطعا مشکلی است که خاکپور هم برای خودش و هم برای استقلال ایجاد کرد و حالا مظلومی باید دوباره چشمی را برای هافبک دفاعی بسازد آن هم وسط این برهوت هافبکی که دارد.