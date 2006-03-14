نمايشگاه بهار مهرورزي در كرج داير مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" از كرج؛ اين نمايشگاه با هدف آشنايي بيشتر مردم با فعاليتهاي سازمان بهزيستي و ايجاد تعامل و همكاري با اين نهاد از روز 24 اسفند به مدت سه روز داير مي شود.

در اين نمايشگاه توان يابان بهزيستي ، معلولان و افراد تحت پوشش اين سازمان آثار خود در زمينه هاي صنايع دستي، هنرهاي تجسمي و عكس را در معرض ديد عموم قرار خواهند داد.

در بخشي از نمايشگاه نيز محصولات توان يابان بهزيستي براي فروش عرضه شده است.

علاقه مندان به بازديد از اين نمايشگاه مي توانند به كرج، مقابل پارك نبوت ، نمايشگاه و مركز خريد دائمي مهستان مراجعه كنند.