چه تضمینی بود تیم امید با کرانچار موفق باشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حذف تیم فوتبال امید از مسابقات قهرمانی آسیا و ناکامی در رسیدن به المپیک ریو، علاوه بر انتقاداتی که از کادر فنی این تیم صورت گرفت، نگاه‌ها به سمت کمیته‌ای رفت که حدود یکسال پیش نقش بزرگی در تعیین سرمربی این تیم ایفا کرد.

کمیته نظارت بر مربیان خارجی که در وزارت ورزش تشکیل شده بود، ابتدا با درخواست حبیب کاشانی برای انتخاب «زلاتکو کرانچار» به دلایل غیر فنی به عنوان سرمربی تیم امید مخالفت کرد و پس از آن کاشانی سراغ محمد خاکپور رفت و وی را به عنوان سرمربی تیم المپیک معرفی کرد.

علی رغبتی که در آن زمان دبیر کمیته نظارت بر مربیان خارجی بود، درباره سهم این کمیته در ناکامی تیم امید به خبرنگار مهر، گفت: سئوال من این است که اگر چند لژیونری که نتوانستند تیم امید را همراهی کنند، به این تیم اضافه می‌شدند چه کسی تضمین می‌کرد تیم امید موفق باشد؟ چه کسی می‌تواند به صورت صد درصد بگوید که اگر این بازیکن یا آن مربی باشد، یک تیم موفق می‌شود؟

وی افزود: ما راجع به ورزشی صحبت می‌کنیم که حتی در ساده‌ترین و پایین‌ترین سطح هم می‌تواند نتیجه‌ای غیر قابل پیش بینی بر جای بگذارد. گاهی شما همه عوامل را بسیج می‌کنید ولی یکباره یک تیم دیگر به عنوان قهرمانی می‌رسد؛ مثل تیم دانمارک که حتی به جام ملتهای اروپا در سال ۱۹۹۲ هم نرسیده بود ولی به یکباره به این مسابقات وارد شد و در عین ناباوری عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

دبیر سابق کمیته نظارت بر مربیان خارجی خاطرنشان کرد: قضاوت درباره فوتبال و نتیجه گیری در این ورزش سخت است مگر اینکه همه کارها روی یک سیستم اصولی پیش برود و سالیان سال روی تیم‌های پایه کار شود؛ مثل ژاپن. آن موقع اگر تیم شکست بخورد می‌توانیم بگوییم که اتفاق بوده است. در همین بازی تیم امید ایران با ژاپن آیا اگر تیم حریف در ۹۰ دقیقه شکست می‌خورد، می‌توانستیم بگوییم این تیم شایسته حذف شدن است؟

رغبتی یادآور شد: من معتقدم تیم امید ایران در طول ۹۰ دقیقه برابر ژاپن خیلی خوب کار کرد و چند موقعیت خوب گلزنی هم داشت ولی اگر در این بازی پیروز هم می‌شدیم آن وقت باید می‌گفتید همه کار ما عالی بوده است و مشکلی در فوتبالمان نداریم؟!

وی در پاسخ به این سئوال که «یعنی در صورتی که کرانچار سرمربی تیم امید می‌شد بازهم تضمینی برای موفقیت و صعود به المپیک نبود؟» گفت: چه کسی می‌تواند تضمین کنید که اگر این مربی یا سه بازیکن لژیونر همراه تیم امید بودند، تیم به المپیک صعود می‌کرد؟ برای موفقیت در فوتبال خیلی از عوامل موثر است.

دبیر سابق کمیته نظارت بر مربیان خارجی ادامه داد: برای بازی‌های آسیایی گوانگجو همه تیم‌ها ماه‌ها کار کرده بودند ولی ما دو، سه ماه مانده به مسابقات سرمربی را انتخاب کردیم که نتایج بدی گرفتیم و دوباره یک سرمربی دیگر انتخاب شد. همانطور که گفتم عوامل زیادی در نتیجه گیری موثر است. من برای کادر فنی تیم امید احترام زیادی قائلم ولی به نظرم تغییر مدام در ترکیب تیم امید نشان می‌داد که مربیان هنوز به ترکیب موردنظرشان نرسیده‌اند. کسانی که در تیم امید بودند همه وجودشان را برای این تیم گذاشتند ولی باید بگویم چرخ فوتبال ما درست نمی‌چرخد. وقتی هم اینطور باشد، به هر حال کار یک جا گیر پیدا می‌کند.

رغبتی در پایان گفت: آیا تمام فوتبال ما لنگ یک مربی بود؟ یعنی انتخاب نشدن یک مربی باعث شده این نتایج رقم بخورد؟ در فوتبال ما همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا یک نتیجه رقم بخورد و نباید صرفا به انتخاب نشدن یک سرمربی توجه کرد!