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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۵۷

در چهار روز اول جشنواره زمستانی ارس صورت گرفت؛

ورود بیش از ۱۶۰۰ مسافر به منطقه آزاد ارس از طریق قطار چارتر

ورود بیش از ۱۶۰۰ مسافر به منطقه آزاد ارس از طریق قطار چارتر

جلفا - معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ارس از ورود بیش از یکهزار و ۶۰۰ مسافر در چهار روز اول جشنواره زمستانی از طریق قطار چارتری به منطقه آزاد ارس خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی، حضور میهمانان جشنواره ارس فضای زمستانی ارس را گرم و پرشور کرده و در چهار روز اول این جشنواره بیش از یکهزار و ۶۰۰ مسافر از طریق قطار چارتری به منطقه سفر کرده اند .

داداش زاده گفت : همکاری بیش از پیش مجتمع های تجاری و اصناف منطقه آزاد ارس در هدایت بهتر میهمانان زمستانی این منطقه مهم و لازم است .

به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ارس، سازمان منطقه آزاد ارس با چارتر یک ماهه قطار تبریز – جلفا و بالعکس در راستای اشاعه فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه عمومی و کاهش هزینه های سفر در ایام جشنواره زمستانی قدم برداشته است .

کد مطلب 3032312

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