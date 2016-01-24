ورود بیش از ۱۶۰۰ مسافر به منطقه آزاد ارس از طریق قطار چارتر

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در آستانه جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی، حضور میهمانان جشنواره ارس فضای زمستانی ارس را گرم و پرشور کرده و در چهار روز اول این جشنواره بیش از یکهزار و ۶۰۰ مسافر از طریق قطار چارتری به منطقه سفر کرده اند .

داداش زاده گفت : همکاری بیش از پیش مجتمع های تجاری و اصناف منطقه آزاد ارس در هدایت بهتر میهمانان زمستانی این منطقه مهم و لازم است .

به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری ارس، سازمان منطقه آزاد ارس با چارتر یک ماهه قطار تبریز – جلفا و بالعکس در راستای اشاعه فرهنگ استفاده از وسایط نقلیه عمومی و کاهش هزینه های سفر در ایام جشنواره زمستانی قدم برداشته است .