به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجیبزاده ظهر یکشنبه در نشست بصیرتی و روشنگری ویژه انتخابات تصریح کرد: دنیا بر مبنای فرمولی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم توسط چند کشور ابرقدرت نوشته شد اداره میشود و آن اینکه یک تعداد از کشورها قدرت جهانی و حق وتو دارند.
وی افزود: این به این معنی است که هر کشوری قدرت سیاسی و نظامی و منطقهای بیشتر دارد، سایر کشورها محکوم به پذیرش وی هستند و باید زیر بار سلطه آن کشور بروند.
مشاور عالی سازمان بسیج فرهنگیان کشور بابیان اینکه این کشورها دنیا را به بلوک شرق و غرب تقسیم کردند، ادامه داد: در چنین وضعیتی از سلطه بود که اما راحل شعار نه شرقی، نه غربی را مطرح کرد و از همین نقطه دشمنی این کشورها با ایران آغاز شد.
نجیبزاده آخرین تیر ترکش دشمن برای مقابله با نظام را تحمیل یک جنگ هشتساله دانست و افزود: این جنگ باهدف سرنگون کردن نظام به راه افتاد و بااینوجود عواملی باعث شد تا رزمندگان شجاعانه بجنگند و در مقابل این ترفند بایستند.
وی بابیان اینکه اصل دلیل پیروزی در دفاع مقدس ایمان به خدا و قدرت دین بود، ادامه داد: درواقع دشمن همهچیز داشت و خدا نداشت و ما هیچچیزی نداشتیم و خدا را داشتیم.
وی عامل دوم پیروزی در جنگ را ولایتفقیه دانست و تأکید کرد: هرکس زیر سایه ولایتفقیه باشد امکان ندارد شکست بخورد و اصل سوم پیروی بیچونوچرا از ولایت بود که موجب شد هشت سال جنگ با استقامت خاتمه یابد.
سهم قابلتوجه فرهنگیان در دفاع مقدس
مشاور عالی سازمان بسیج فرهنگیان کشور به رشادتهای دانشآموزان و فرهنگیان در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تقدیم ۳۶ هزار دانشآموز شهید و چهار هزار شهید فرهنگی قابلتوجه است و فرهنگیان سهم قابلتوجهی در دفاع مقدس داشتند.
به گفته نجیبزاده نمونه این ایثار و رشادت را میتوان در مرحمت بالا زاده دانشآموز شهید اردبیلی دید که باوجود مخالفتها با وی به دلیل سن پایین توانست از رهبری دست خطی برای حضور در جنگ بگیرد و به جبهه رفته و شهید شود.
وی با تأکید به اینکه تفکر بالازاده ها است که امروز اجازه تعدی دشمن را به کشور نمیدهد، ادامه داد: علاوه بر اینها اتحاد و انسجام همه جریانها عامل دیگر پیروزی بود و درعینحال که جریانهای مختلف سلایق مختلف داشتند اما در دفاع مقدس با همدیگر متحد عمل کردند.
مشاور عالی سازمان بسیج فرهنگیان کشور تداوم این روحیه را ضروری دانست و متذکر شد: علاوه بر اینها ما برای مقابله با دشمن در شرایط فعلی به بصیرت نیاز داریم چراکه ترفندهای دشمن برای نابودی نظام ادامه دارد.
نجیبزاده با یادآوری ترفند دشمن برای نابودی سه کشور لبنان، سوریه و ایران برای حاکمیت در منطقه خاورمیانه ادامه داد: اینها این سه کشور را به افعی تشبیه کردند که ایران در سر، سوریه در تنه و لبنان در دم واقعشده بود و در ابتدا خواستند برای نابودی از لبنان آغاز کنند که در جنگ ۳۳ روزه دیدند اشتباه کردهاند.
وی افزود: در ادامه در سوریه اقدام به جنگ کردند و درحالیکه میگفتند در طول دو هفته میتوانند سوریه را نابود کنند هنوز در این کشور حضور دارند.
مشاور عالی سازمان بسیج فرهنگیان کشور معتقد است آمریکا از ملت ایران عصبانی است چراکه نتوانسته به این کشور نفوذ کند و پاسداران با فرماندهی کل قوا در دفاع از میهن نقشآفرینی میکنند.
ما سوار بر اطلاعات دشمن هستیم
به گفته نجیبزاده این جمهوری اسلامی ایران است که تعیین میکند وضع منطقه به چه شکل باشد و هر سامانهای که دشمن دارد ما ۱۰ برابر آن را ایجاد کردیم و در هر سطحی به ما ضربه بزند ما ۱۰ سطح بالاتر به دشمن ضربه خواهیم زد.
وی با تأکید به اینکه امروز ایران سوار بر اطلاعات دشمن و فنّاوری دشمن است، بیان داشت: هر فنّاوری که دشمن دارد ما فراتر از آن را داریم و این را دشمن میداند و به همین دلیل جرئت تجاوز به خاک ایران را ندارد.
مشاور عالی سازمان بسیج فرهنگیان تصریح کرد: مقابله با جنگهای قبیلهای و پدیده داعش که دشمن راه انداخته است نیازمند یک رهبری واحد است.
نجیبزاده معتقد است هیچکس نمیتواند جامعه اسلامی را اداره کند جز فردی که با تدبیر ترین، حکیمترین و نترسترین فرد است و ایشان کسی نیستند جز مقام معظم رهبری.
وی با تأکید به اینکه دشمن به هر شکل به دنبال نابودی نظام است، ادامه داد: بر اساس مطالعات یکی از مؤسسات آمریکایی برای مقابله با ایران چهار مرحله کاهش توان هستهای ایران، کاهش قدرت موشکی ایران، کنترل جریان مقاومت و مهار کشور بیانشده و ابزار آن جنگ و دیپلماسی عنوان شده است.
وی افزود: بااینوجود این استراتژی به دلیل وجود رهبری شکستخورده و امروز ثابت شده است امت متصل به امام شکست ندارد.
به نامزد نزدیک به رهبری رأی بدهید
مشاور عالی سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به شرایط خطیر کشور در آستانه انتخابات اضافه کرد: معلمان باید بدانند که خود رأی ساز هستند و میتوانند فوج فوج مردم را بهپای صندوقهای رأی بیاورند.
نجیبزاده شرکت در انتخابات را به لحاظ حضور حداکثری و انتخاب درست و اصلح ضروری دانست و تأکید کرد: باید تلاش کرد بهواسطه فرهنگسازی حضور مردم گسترده شود و اگر اینطور نباشد صحیح نیست.
وی با تأکید به اینکه رأی مردم یک حق و تکلیف است، ادامه داد: باید به کسی رأی داد که دیدگاهش به رهبری نزدیکتر باشد و به پنج ویژگی در رأی توجه داشت.
وی این پنج ویژگی را چنین تشریح کرد که نامزد نسبت به اسلام تعبد، نسبت به رهبری تبعیت و نسبت به دشمن مقاومت داشته باشد.
نجیبزاده افزود: علاوه بر این باید در برابر مردم احساس نوکری کند و نسبت به کارش توانایی و تعهد داشته باشد.
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