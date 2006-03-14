تسهيلات مالي به دانشجويان دانشگاه هاي غيردولتي استان گلستان تعلق گيرد / هيات دولت به توسعه آموزش عالي در استان گلستان توجه كند

دكتر "مصيب عباسي" در گفتگو با مهر با بيان اين مطلب افزود: افزايش بودجه دانشگاه پيام نور و توجه به اختصاص منابع اعتباري بانكي كشور در خصوص دانشگاه هاي غير دولتي به خصوص دانشگاه آزاد اسلامي و ارائه تسهيلات مالي براي كمك به دانشجويان اين گونه دانشگاه ها از مهمترين درخواست هاي دانشگاهيان استان گلستان به خصوص دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول اضافه كرد: با توجه به جمعيت 5/1 ميليون نفري استان گلستان، مردم به خصوص دانشجويان دانشگاه هاي استان گلستان انتظار دارند كه با توجه به شعار عدالت طلبي رئيس جمهور توسعه آموزش عالي يكي از اولويت هاي رئيس جمهور در سفر به استان قرار گيرد.

وي اظهار داشت: تاسيس دانشگاه هاي جامع و فعال كردن رشته هاي جديد و كاربردي به منظور بومي سازي و استفاده تمامي كشور از آموزش عالي استان گلستان يكي از مهمترين خواسته هاي مردم اين استان به خصوص دانشگاهيان از رئيس جمهور است.

رئيس دانشگاه آزاد علي آباد كتول تصريح كرد: با توجه به مرزي بودن استان گلستان در صورت حمايت از دانشگاه ها نظام علمي اين استان مي تواند تبادل علمي مناسبي با كشورهاي همسايه به خصوص كشورهاي آسياي مركزي داشته باشد.

دكتر عباسي خاطر نشان كرد: قشر نخبه استان گلستان انتظار دارند رئيس جمهور توجه ويژه اي به توسعه زير ساخت ها و فضاي آموزشي دانشگاه هاي اين استان داشته باشد تا با توجه به پتانسيل بالاي اين استان در توليد علم گلستان تبديل به يكي از استان هاي علمي كشور شود.

وي گفت: مشكلات رفاهي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب و ماندگاري اعضاي هيات علمي با توجه به تامين مسكن، اعتبارات پژوهشي و تعامل با دانشگاه هاي خارجي از ديگر درخواست هاي دانشگاه هاي استان گلستان است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در ادامه تاكيد كرد: دانشگاهيان استان گلستان انتظار دارند كه توجه بيشتري به تشكل هاي اساتيد و دانشجويان در دانشگاه هاي اين استان شود.

به گزارش مهر استان گلستان در بخش آموزش عالي شامل دانشگاه علوم كشاورزي گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشگاه آزاد علي آباد كتول، دانشگاه آزاد گرگان، دانشگاه آزاد آزاد شهر و چند واحد پيام نور و علمي كاربردي است.