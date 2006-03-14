آمريكا خواهان همكاري با چين و هند در مسئله انرژي است / تحريم اقتصادي ايران كارساز نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، " ديك لوگار" (Dick Lugar) رئيس كميسيون روابط خارجي سناي آمريكا علت اين مسئله را بررسي نگراني ها نسبت به افزايش رقابت جهاني براي منابع انرژي دانست.

با توجه به گزارش ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ، وي به خطرات انتقال ميلياردها دلار به نظام هاي غير مسئول اشاره كرد و هشدار داد كه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران ممكن است تاثير گذار نباشند.

وي ادعا كرد:" ايران بحراني را براي انباشتن وجوه مالي { از افزايش بهاي نفت} به پيش برده است. بنابراين اگر آنها توليد نفت را قطع كنند ، مي توانند ذخائري براي يك مدت طولاني داشته باشد. اين مسئله خوبي نيست و به ايران و ديگر كشورها اجازه مي دهد تا حدي از اين تحريم هاي اقتصادي آسيب ببينند."

لوگار تصريح كرد كه به منظور كاهش آسيب پذيري آمريكا، وي يك ديپلماسي انرژي و قانون امنيتي را طي هفته جاري معرفي مي كند تا همكاري بين المللي را براي "كمك به آمادگي براي قطع تهيه نفت " افزايش دهد.

اظهارات وي نشان دهنده به سرعت قرارگرفتن مسئله امنيت انرژي در دستور العمل آمريكاست كه توسط كارشناسان امنيت ملي كه نگران وابستگي آمريكا به نفت خارجي هستند و طرفداران محيط زيست و اتحاديه هاي آمريكايي كه توجه شديدي به ايجاد مشاغل آمريكا از طريق منابع انرژي جايگزين هستند، عنوان شده است.

تحليلگران و مقامات غربي بر اين باورند كه اگر ايران تصميم بگيرد صادرات نفت خود را به شدت كاهش دهد و يا متوقف كند، بازارهاي جهان فلج خواهند شد و اين در حالي است كه تلاش هاي آمريكا براي متوقف كردن قدرت هاي بزرگ اقتصادي آسيا براي عدم سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران با شكست مواجه شده است.