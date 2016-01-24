اجرای ۶۰ پروژه زیست محیطی توسط شرکت پالایش نفت اصفهان

لطف الله چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه زیست محیطی بر محور مدیریت پسماند، مدیریت پساب، كنترل آلودگی هوا، پروژه‌های زیست‌محیطی كلان و پروژه های R&D (تحقیق و توسعه) اجرایی شده است.

وی بیان داشت: تولید سوخت مطابق با استاندارد يورو چهار به میزان روزانه دو و نیم میلیون لیتر بنزین و دو میلیون لیتر گازوئیل با بهره‌برداری از واحدهای بنزین‌سازی و ارائه به شركت پخش فرآورده‌های نفتی برای توزیع در استان اصفهان از مهمترین اقداماتی است که در راستای کاهش آلودگی هوا از سوی این شرکت انجام گرفته است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت اصفهان تاکید کرد: بهینه‌سازی سوخت كوره‌های شركت، استفاده از سوخت گاز و تنظیم هوای اضافی كوره‌ها، جایگزینی ماشین آلات جدید به جای ماشین آلات فرسوده با خرید ۱۰ دستگاه جرثقیل از كشور آلمان و گازسوز کردن كوره‌ها با خرید مشعل‌های جدید و جلوگیری از انتشار روزانه حدود ۵۵ تن گوگرد از دیگر اقداماتی است که در راستای کاهش آلودگی هوای استان انجام گرفته است.

وی گفت: پروژه نصب آنالایزورهای آنلاین بر روی خروجی دودكش ها بر اساس توافق با اداره كل محیط زیست استان نیز در راستای کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است.

چاوشی اعلام کرد: ارسال آنلاین اطلاعات و استمرار بهره‌برداری از واحد تصفیه پساب به روش RO، استفاده از دستگاه UV برای گندزدایی فاضلاب بهداشتی، نصب سیستم‌های الكترونیكی كنترل و كاهش مصرف آب از دیگر اقداماتی است که در راستای حفظ محیط زیست استان انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت ضایعات و پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه، انتقال و نگهداری و مدیریت لجن‌ها و خاك‌های آلوده به مواد نفتی در سایت مخصوص از دیگر اقداماتی است که برای پاکسازی محیط زیست انجام گرفته است، اعلام کرد: نصب سلوهای خورشیدی به منظور كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، تصفیه و بازگردانی ۳۲۰ مترمكعب در ساعت پساب ارسالی از واحدهای عملیاتی در تصفیه خانه صنعتی از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است.

مدیرعامل پالایشگاه نفت اصفهان گفت: از دیگر اقدامات در این راستا، تصفیه ۴۰ متر مكعب در ساعت فاضلاب بهداشتی و استفاده برای آبیاری فضای سبز، نصب سیستم‌های الكترونیكی كنترل و كاهش مصرف آب بیش از یكصد عدد شیر دارای سنسور بوده است.

وی اظهار داشت: لایروبی مخازن نفت خام به روش N.E.S به منظور كاهش لجن حاصل از لایروبی به روش سنتی، نصب سیستم سرمایشی (سردخانه) برای نگهداری موقت و پیشگیری از فساد زباله و پسماند تر از دیگر اقدامات انجام شده توسط پالایش نفت اصفهان است.