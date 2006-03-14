دانشگاه علوم كشاورزي گرگان نيازمند جامعيت و گسترش است / دانشجويان دختر دانشگاه گرگان در خانه هاي سازماني فاقد ايمني اسكان يافته اند

دكتر "فرهاد يغمايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: هيات دولت بايد امكانات رفاهي بيشتري را در اختيار دانشجويان و اساتيد اين دانشگاه قرار دهد.

وي با بيان اين كه دانشگاه گرگان از بنيه ضعيفي برخوردار است، اظهار داشت: بودجه هاي تخصيصي به اين دانشگاه بر اساس سرانه، پاسخگوي نيازهاي دانشگاه نيست و دانشگاه با اين اعتبار تنها مي تواند به فعاليت هاي روزمره خود ادامه دهد. اين در حالي است كه دانشگاه با افزايش روز افزون ظرفيت مواجه است.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با اشاره به وضعيت خوابگاه هاي دانشجويي اين دانشگاه گفت: وضعيت خوابگاه هاي دختران دانشگاه گرگان حاد است. با توجه افزايش دانشجو خوابگاه هاي دانشجويي ظرفيت كافي پذيرش دانشجو را ندارد. 1500 دانشجوي دختر اين دانشگاه در خانه هاي سازماني با قدمت 40 ساله ساكن هستند. اين خانه ها ازنظر ايمني قابل اعتماد نيستند و با هر زلزله و اتفاقي امكان تخريب آنها وجود دارد.

وي ادامه داد: خوابگاه هاي دانشجويي در دانشگاه گرگان، فاقد سالن مطالعه است و خود دانشگاه نيز فاقد يك كتابخانه مركزي است.

"يغمايي" خاطر نشان كرد: اساتيد اين دانشگاه نيز از كمبود امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي ناراضي هستند و با توجه به همين امكانات محدود در دانشگاه، اساتيد كمي حاضر به تدريس در دانشگاه گرگان هستند.

وي تصريح كرد: هيات دولت بايد نگاه ويژه اي به دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داشته باشد و با تخصيص اعتباري ويژه زمينه گسترش و طرح جامع اين دانشگاه را فراهم كند.

به گزارش مهر استان گلستان در بخش آموزش عالي شامل دانشگاه علوم كشاورزي گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشگاه آزاد علي آباد كتول، دانشگاه آزاد گرگان، دانشگاه آزاد آزاد شهر و چند واحد پيام نور و علمي كاربردي است.