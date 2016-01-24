۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۳

مدیرکل هواشناسی مازندران:

امسال ۵۶۵ میلی متر باران در مازندران بارید/ نفوذ سامانه سرد

ساری - مدیرکل هواشناسی مازندران، میانگین بارندگی ۱۰ ماه اول سال ۹۴ استان را حدود ۵۶۵ میلی‌متر اعلام کرد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میانگین ۵۶۵ میلی‌متری بارندگی در استان در ۱۰ ماهه سال جاری افزود: این میزان در مقایسه با نرمال بلندمدت حدود یک درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ بدون تغییر را نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: در نیمه غربی و بخش‌های از نیمه شرقی استان بارش اتفاق افتاده افزایش داشته و بیشترین افزایش از رامسر حدود ۱۴ درصد و بیشترین کاهش از ساری حدود ۱۴ درصد بوده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس اخطاریه اداره کل هواشناسی مازندران از روز دوشنبه ۵ بهمن تا پایان روز چهارشنبه هفتم بهمن‌ماه شاهد بارش باران و بارش برف در ارتفاعات استان هستیم.

داداشی گفت: بر اساس اخطاریه شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی مازندران با توجه به نفوذ سامانه سرد بارشی از روز دوشنبه ۵ تا پایان روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه امسال به‌تناوب شاهد بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، کاهش محسوس دما و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان هستیم.

وی بیان کرد: بر این اساس طی این مدت لغزندگی در جاده‌های کوهستانی و اختلال در تردد وسایل نقلیه به‌ویژه جاده‌های کوهستانی (به دلیل مه‌آلود بودن و ریزش برف) پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه دریای خزر نیز در این مدت به‌صورت مواج و طوفانی است، گفت: طی این مدت دریای خزر برای صید و صیادی و تردد شناورهای سبک مناسب نیست، همچنین آب‌گرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان دور از انتظار نیست.

وی در پایان گفت: هوای سرد در روزهای پایانی هفته جاری به‌ویژه در طول شب ماندگار است.

