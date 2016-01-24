امسال ۵۶۵ میلی متر باران در مازندران بارید/ نفوذ سامانه سرد

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میانگین ۵۶۵ میلیمتری بارندگی در استان در ۱۰ ماهه سال جاری افزود: این میزان در مقایسه با نرمال بلندمدت حدود یک درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ بدون تغییر را نشان میدهد.
وی اظهار داشت: در نیمه غربی و بخشهای از نیمه شرقی استان بارش اتفاق افتاده افزایش داشته و بیشترین افزایش از رامسر حدود ۱۴ درصد و بیشترین کاهش از ساری حدود ۱۴ درصد بوده است.
مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس اخطاریه اداره کل هواشناسی مازندران از روز دوشنبه ۵ بهمن تا پایان روز چهارشنبه هفتم بهمنماه شاهد بارش باران و بارش برف در ارتفاعات استان هستیم.
داداشی گفت: بر اساس اخطاریه شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی مازندران با توجه به نفوذ سامانه سرد بارشی از روز دوشنبه ۵ تا پایان روز چهارشنبه ۷ بهمنماه امسال بهتناوب شاهد بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، کاهش محسوس دما و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان هستیم.
وی بیان کرد: بر این اساس طی این مدت لغزندگی در جادههای کوهستانی و اختلال در تردد وسایل نقلیه بهویژه جادههای کوهستانی (به دلیل مهآلود بودن و ریزش برف) پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه دریای خزر نیز در این مدت بهصورت مواج و طوفانی است، گفت: طی این مدت دریای خزر برای صید و صیادی و تردد شناورهای سبک مناسب نیست، همچنین آبگرفتگی معابر عمومی در برخی مناطق ساحلی و جلگهای استان دور از انتظار نیست.
وی در پایان گفت: هوای سرد در روزهای پایانی هفته جاری بهویژه در طول شب ماندگار است.
