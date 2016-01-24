به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان حضور هنرمندان برای شرکت در دومین جایزه موسیقایی «ققنوس» با هدف بررسی و ارزیابی نماهنگ‌های تولید شده در کشور و ارتقا سطح کیفی آثار تولیدی منتشر شد.

این جایزه از سال گذشته به منظور بررسی و ارزیابی نماهنگ‌های تولید شده در کشور و با هدف ارتقا سطح کیفی آثار تولیدی راه‌اندازی شد و در سال اول برگزیدگان بخش‌های مختلف طی مراسمی در تالار وحدت تهران معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخشی از این فراخوان آمده است: «نماهنگ هنری تألیفی و ترکیبی است که در دنیای امروز سهم مهمی در انتقال میراث فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی و پیام‌های انسان‌ساز دارد. هنر تصویر در ترکیب با موسیقی و ادبیات به پدیده نماهنگ می‌انجامد که علاوه بر حواس دیگر، حس بصری را به منطقه ادراک پیام می‌کشاند و تأثیری عمیق و ماندگار بر مخاطب می‌گذارد. تألیف و تدوین نماهنگ که در پی برگزاری نخستین مراسم جایزه «ققنوس» طرف توجه هنرمندان قرار گرفت، دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر آن داشت تا مقدمات برگزاری دومین دوره جایزه ققنوس را فراهم کند.»

هنرمندان عرصه موسیقی و تصویر می‌توانند آثار خود را با موضوعات دفاع مقدس، مقاومت ملی، عرفان و معنویت، مسائل اجتماعی، عاشقانه‌های اصیل، سوژه‌های جهانی و هر موضوعی که در جهت ارزش‌های متعالی بشر قرار داشته باشد، به دبیرخانه جایزه ققنوس به آدرس تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، بنیاد رودکی، طبقه پنجم، کد پستی ۱۱۳۳۹۱۴۹۳۴ ارسال کنند.

همچنین بخش ویژه دومین جایزه «ققنوس» که با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه آوای هنر سلامت برگزار می‌شود، به موضوع سلامت (سلامت اجتماعی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی با هدف ارتقای سلامت فردی و اجتماعی و حفظ محیط زیست) اختصاص دارد و در این بخش به ۳ اثر برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

شرایط:

۱- متقاضی باید تهیه‌کننده اثر باشد یا از سوی صاحب‌اثر (موسیقی و نماهنگ) اجازه‌نامه کتبی برای شرکت در جایزه «ققنوس» را داشته باشد.

۲- تصاویر باید روی یک قطعه مستقل موسیقایی دارای شناسنامه و اجازه‌نامه صاحب اثر تهیه شده باشد.

۳- هیات انتخاب و هیات داوران در انتخاب یا رد آثار، مخیر هستند.

۴- هیات داوران در صورت صلاحدید می‌توانند یک جایزه را بین دو اثر تقسیم کنند.

۵- بر اساس نظر هیات داوران، جوایزی به بهترین شاعر، آهنگساز، تنظیم‌کننده، کارگردان، فیلمبردار، تدوین‌گر، جلوه‌های ویژه، پویانمایی و همچنین بهترین محتوا در خصوص موضوعات مطرح شده تعلق می‌گیرد.

۶- جایزه بزرگ «ققنوس» به نماهنگی اهدا خواهد شد که از بالاترین ظرفیت‌های موجود در عرصه موسیقی، ادبیات و تصویر استفاده کرده و در انتقال بهترین مفهوم به وحدت هنرمندانه‌ای رسیده باشد.

مدارک مورد نیاز:

۱- ارسال آثار بر روی فلش کارت (USB) با فورمت‌های MP۴ و MOV (۱۰۸۰p. Codec H۲۶۴) بدون تگ و واترمارک

۲- دریافت و تکمیل فرم درخواست شرکت در مراسم جایزه ققنوس از سایت www.Qawards.ir

۳- ارسال یک نسخه از تصویر کارت ملی متقاضی

۴- در صورت باکلام بودن اثر، ارسال یک نسخه تایپ شده از شعر

۵- ارسال یک قطعه عکس ۳ در ۴

مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ بوده و مراسم اهدای جایزه ققنوس در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.