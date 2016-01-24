  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

به همت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران؛

نشست «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۴۲) » برگزار می شود

نشست «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۴۲) » برگزار می شود

دهمین نشست تاریخ شفاهی ایران «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۴۲) » با حضور دکتر موسی حقانی، عباس سلیمی نمین و موسی نجفی برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین نشست تاریخ شفاهی ایران «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی (۵۷-۱۳۴۲) » به همت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با همکاری انجمن تاریخ شفاهی ایران، با حضور و سخنرانی دکتر موسی حقانی مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، عباس سلیمی نمین رییس دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران و دکتر موسی نجفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

اين همايش به نقد و بررسی آثار منتشره در حوزه انقلاب اسلامی درباره وقایع تاریخی که بین سالهای ۴۲ تا ۵۷ اتفاق افتاده می پردازد. همچنین به شرکت کنندگان، ارائه دهندگان مقاله و مقالات برتر گواهی نامه هایی ارائه خواهد شد.

در این همایش پنلهای تخصصی نقد آثار منتشره در حوزه تاریخ معاصر با حضور اساتید و پژوهشگران این حوزه برگزار می شود.

این نشست سه شنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ سالن سوره سازمان تبلیغات اسلامی، ‌ واقع در خیابان حافظ، نبش سمیه، ساختمان حوزه هنری برگزار می شود.

کد مطلب 3032419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها