مابه التفاوت سنوات ارفاقي بازنشستگان پرداخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان بازنشستگي كشوري اعلام كرد: اين مابه التفاوت مربوط به سال هاي 81 تا پايان تير 84 و با در نظر گرفتن افزايش هاي سالانه در اين مدت محاسبه و وجوه به حساب دستگاههاي اجرايي حواله شده است.

بر اين اساس ، معوقه احكام ذكر شده مربوط به كاركنان دولت كه با حداقل 15 سال سابقه طي سال هاي 65 - 51 ، با دريافت حداكثر 10 سال سنوات ارفاقي و آخرين حقوق زمان اشتغال ، بازنشسته شده اند ، مي شود.

در اين گزارش آمده است: در اجراي آئين نامه هماهنگ سازي حقوق ، سنوات ارفاقي بازنشستگان مذكور محاسبه نشده بود كه پس از آن با اعتراض بازنشستگان و در اجراي راي 430 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آذر 83 ، اين سنوات همانند سابقه خدمت رسمي نيز مبناي محاسبه قرار گرفت.

پرداخت كامل معوقه مشمولين تبصره هاي الحاقي و اصلاحي در حالي انجام مي شود كه پيش از اين در مرداد 84 ، افزايش هاي جاري ناشي از از اين حكم به اين افراد پرداخت شده بود و به اين ترتيب پايان سال 84 ، آغاز خوبي براي افراد بازنشسته با سنوات ارفاقي است.