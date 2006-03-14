  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

/ طي روزهاي پاياني سال /

مابه التفاوت سنوات ارفاقي بازنشستگان پرداخت مي شود

مابه التفاوت سنوات ارفاقي بازنشستگان پرداخت مي شود

مابه التفاوت معوقه احكام مشمولين تبصره هاي الحاقي و اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري ، با تامين اعتبار 280 ميليارد ريال در متمم بودجه سال 84 ، تا پايان امسال پرداخت مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان بازنشستگي كشوري اعلام كرد: اين مابه التفاوت مربوط به سال هاي 81 تا پايان تير 84 و با در نظر گرفتن افزايش هاي سالانه در اين مدت محاسبه و وجوه به حساب دستگاههاي اجرايي حواله شده است.

بر اين اساس ، معوقه احكام ذكر شده مربوط به كاركنان دولت كه با حداقل 15 سال سابقه طي سال هاي 65 - 51 ، با دريافت حداكثر 10 سال سنوات ارفاقي و آخرين حقوق زمان اشتغال ، بازنشسته شده اند ، مي شود.

در اين گزارش آمده است: در اجراي آئين نامه هماهنگ سازي حقوق ، سنوات ارفاقي بازنشستگان مذكور محاسبه نشده بود كه پس از آن با اعتراض بازنشستگان و در اجراي راي 430 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آذر 83 ، اين سنوات همانند سابقه خدمت رسمي نيز مبناي محاسبه قرار گرفت.

پرداخت كامل معوقه مشمولين تبصره هاي الحاقي و اصلاحي در حالي انجام مي شود كه پيش از اين در مرداد 84 ، افزايش هاي جاري ناشي از از اين حكم به اين افراد پرداخت  شده بود و به اين ترتيب پايان سال 84 ، آغاز خوبي براي افراد بازنشسته با سنوات ارفاقي است.

 

کد مطلب 303242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها