۱۳ هزار قطعه کارت ملی هوشمند آماده تحویل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ثبت احوال هرمزگان، مهدی عسکری‌زاده با اشاره به رویه و اهداف برنامه کارت ملی هوشمند در کشور، اظهار داشت: با تکمیل و اجرای کامل بخش‌های مخلتف پروژه کارت ملی هوشمند، امکان احراز هویت افراد در فضای مجازی فراهم و چرخه خدمات در دولت الکترونیک کامل‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه ثبت احوال استان هرمزگان نیز از ابتدای اجرای طرح پایلوت کارت هوشمند ملی، این طرح را به واسطه مساعدت استاندار و هماهنگی‌ با دستگاه‌های مربوطه کلید زد و در این راستا از استان‌های برتر و پیشرو لقب گرفت، اضافه کرد: در این میان تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي اخذ مشخصات بیومتریک از اهمیت بسزایی برخوردار بود که ثبت احوال هرمزگان موفق شد با تامین اقلام مورد نیاز مراحل اخذ درخواست کارت ملی هوشمند را در کمترین زمان ممکن محقق سازد.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه از ابتدای طرح صدور کارت هوشمند ملی تاکنون ۱۳۴ هزار و ۳۴۰ درخواست برای صدور کارت هوشمند ملی از متقاضیان اخذ شده است، گفت: این در حالی است که تمامی ادارات شهرستانی با فراهم‌آوری دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز آماده ارائه خدمات حتی در صورت اعلام فراخوان عمومی نیز هستند.

عسکری‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: علاوه بر تمامی ادارات شهرستانی، ثبت احوال هرمزگان تاکنون موفق شده با سیاست‌های اتخاذی، ۱۵ دفتر پیشخوان ثبت احوال و تمامی ادارات پست شهرستانی را نیز در سراسر استان برای ارائه خدمات مرتبط با دریافت تقاضا برای صدور کارت هوشمند ملی ساماندهی کند.

وي افزود: این دفاتر پیشخوان نیز اغلب با خریداری دستگاه‌ها و امکانات مورد نیاز برای دریافت تقاضای صدور کارت ملی هوشمند، امکان ارائه خدمات مرتبط با کارت ملی هوشمند را پیدا کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۱۳۶ قطعه کارت ملی هوشمند صادر شده، در ادارات ثبت احوال سراسر استان معطل دریافت مانده و صاحبان آنها مراجعه نکرده‌اند و از آنجایی که مقرر است فرآیند اخذ رای در انتخابات پیش‌رو با ارائه کارت ملی و اخذ شماره ملی صورت گیرد، پس ضروری است تمامی کارت‌های صادره در اختیار صاحبان آنها باشد.