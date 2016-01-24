درس ـ گفتگوی ساختار علم و دین با حضور آیت اللهی و پایا

به گزارش خبرگزاری مهر، درس ـ گفتگوی ساختار علم و دین با حضور حمیدرضا آیت اللهی و علی پایا به صورت ویدئو کنفرانس از لندن برگزار شد.

پاسخ به سوال «کدام دانشگاه؟» به روشنی به سوال هایی نظیر «علم چیست؟»، «رابطه علم و دین یا علم و فلسفه چیست؟» گره می خورد. چراکه در هر صورت دانشگاه، دانش ـ گاه است و بحث از دانشگاه قطعا به بحث از علم و دین گره خواهد خورد.

اما این درس ـ گفتگو برگزار شد، در حالی که به دنبال پاسخی برای ارتباط «علم» و «دین» می گشت. پایا با ارائه تعریفی از علم، آن را «گمانه هایی برای شناخت واقعیت» دانست، و به این جهت که واقعیت دینی و غیره دینی وجود ندارد، صحبت از دینی بودن علم را به کلی بی معنا تلقی کرد.

در مقابل آیت اللهی گفت: «علم آن چیزی است که نزد دانشمندان است» و برای شناخت آن باید به جای ارائه «تعریف»، آن را پدیدار شناسی کرد. پس از آن جایی که علم در جامعه با «فرهنگ و دین» گره می خورد.

دوره جدید درس ـ گفتگوی علم و دین همانند دوره پیشین در مدرسه آزاد فکری مهاجر با نظریات و استدلالات آیت اللهی و پایا ادامه دارد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت http://mohajerschool.ir مراجعه کنند.