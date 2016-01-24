بیمارستان ۱۶۴ تخت خوابی گرمسار در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ضمن اشاره به اینکه شش پروژه بهداشت و درمان با هزینه‌ای بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسد، بیان داشت: مهم‌ترین طرح، بیمارستان شهرستان گرمسار است که در دهه فجر بهره‌برداری می‌شود و به چشم‌انتظاری سال‌های متمادی مردم این شهرستان خاتمه می‌دهد.

وی افزود: این بیمارستان با ۱۶۴ تختخواب یکی از زیباترین بیمارستان‌ها در سطح کشور است که برای راه‌اندازی و تجهیز آن ۱۲۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص‌ یافته بود و هزینه‌ای بالغ‌بر ۳۵۰ میلیارد ریال صرف ساخت این بیمارستان شده است.

پایان ۸ سال انتظار برای بخش درمان گرمسار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: در دو سال گذشته با وجود تمام سختی‌های مالی و حمایت‌های مادی توانسته‌ایم به همه وعده‌هایی که به مردم استان داده بودیم در موعد وعده داده شده، عمل کنیم و این برای ما جای بسی مباهات است.

شادنوش با اشاره به اینکه مسکن و شهرسازی مجری ساخت بیمارستان بود و تجهیز و بهره‌برداری آن برعهده دانشگاه علوم پزشکی سمنان بوده است، افزود: پروژه ساخت بیمارستان گرمسار از سال ۸۶ با زیربنایی ۱۳ هزار مترمربعی کلید خورد.

وی با بیان اینکه هشت سال انتظار برای گرمساری ها در بخش درمان به اتمام رسید، افزود: این بیمارستان با ۱۶ تخت آی. سی. یو و ۴۶ پزشک متخصص به ارائه خدمت پزشکی و درمانی خواهد پرداخت و ظرفیت مناسبی نیز در مدیریت تصادفات با توجه به اینکه در محل عبور زائران حرم رضوی از استان‌های هم‌جوار به مشهد مقدس است، خواهد داشت.

خوابگاه ۴۰۰ نفره سمنان افتتاح می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین با بیان اینکه ساخت خوابگاه ۴۰۰ نفره‌ای در دانشکده پیراپزشکی این دانشگاه نیز از دیگر طرح‌هایی است که در ایام دهه فجر افتتاح می شود، گفت: افتتاح این طرح عمرانی نیز می تواند بخش اعظم نیاز دانشجویان رشته های پیراپزشکی را در سمنان برطرف کند.

شادنوش با اشاره به دیگر طرح‌هایی قابل بهره برداری در ایام‌الله دهه فجر، توضیح داد: مرکز تصویربرداری بیمارستان ولایت دامغان توسط یکی از خیران با مبلغ ۷۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید که در آن از به‌روزترین و بهترین تجهیزات تصویربرداری، دستگاه ام آر آی، سی‌تی‌اسکن و سنجش تراکم استخوان و دیگر موارد مورد نیاز به کار گرفته شده است.

وی افزود: داروخانه شبانه‌روزی بیمارستان ولایت شهرستان دامغان نیز در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.