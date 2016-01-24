به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اجرايى نمايش «خشم اژدها» در نظر دارد در اجراى يكشنبه ١٨ بهمن مسابقه عكاسى با موبايل را برای مخاطبان فراهم کند به شکلی که در طول نمايش عكاسى، فقط با موبايل و بدون فلش آزاد است.

از ميان عكس هاى ارسالى سه نفر به عنوان برگزيده انتخاب مى شوند و تعداد پنج بليت ميهمان در جايگاه ويژه به افراد برگزيده داده خواهد شد و گروه اجرايى از آنها تقدير خواهد كرد. «خشم اژدها» به کارگردانی علی احمدی و تهیه کنندگی خسرو احمدی از ۱۵ تا ۳۰ دی ماه در سالن حافظ روی صحنه بود و استقبال مخاطبان باعث شد که اجرای آن از ۱۴ الی ۳۰ بهمن نیز تمدید شود.

این تئاتر از ۱۴ بهمن هر شب به جز شنبه ها، ساعت ۱۸:۳۰ در تالار حافظ روی صحنه می رود. علی شادمان، تینو صالحی، خسرو احمدی، سینا کرمی، نیما شعبان نژاد، الهه شه پرست، مهران امام بخش، علی احمدی در خشم اژدها به ایفای نقش می پردازند.

این تئاتر بر اساس نمایشنامه «خنده در طبقه بیست و سوم» نوشته نیل سایمون، توسط علی احمدی بازنویسی شده است.