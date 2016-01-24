به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیسجمهور در دیدار «دان پرامودوینای» وزیر امور خارجه تایلند با استقبال از گسترش روابط تهران–بانکوک در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است که روابطش را با کشورهای شرق آسیا از جمله تایلند گسترش دهد.
وی افزود: روابط دیرینه ایران و تایلند پیوسته برپایه دوستی و صمیمیت میان دو ملت استوار بوده و سرمایه گذاران و بازرگانان دو کشور همواره و به رغم برخی مشکلات مربوط به دوران تحریمها، روابط و همکاری های خود را حفظ کرده و توسعه داده اند و امروز با لغو تحریمها ، شرایط برای افزایش سطح تعاملات تهران و بانکوک بسیار مساعد است.
روحانی افزایش رفت و آمد هیأتهای متعدد تجاری و اقتصادی از بانکوک به تهران در ماههای اخیر را تاییدی بر علاقمندی دو کشور برای افزایش سطح تعاملات دانست و اظهارداشت: البته همکاری جمهوری اسلامی ایران و تایلند منحصر در حوزه های اقتصادی و تجاری نخواهد ماند و ما علاقه مندیم در عرصه های فرهنگی، دانشگاهی و گردشگری نیز همکاری داشته باشیم.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری میان اعضای سازمان همکاریهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در مسیر توسعه منطقه ای ، گفت:کشورهای در حال توسعه باید نیازمندیهای یکدیگر را در عرصههای اقتصادی، تجاری، علمی، مالی و فناوری تامین و از تجارب یکدیگر در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و زیستمحیطی بهره بگیرند.
روحانی سپس به ضرورت تلاش و مبارزه همه کشورها با پدیده تروریسم اشاره کرد و افزود: معضلاتی همانند خشونت، افراطیگری و تروریسم که گریبانگیر منطقه ما شده و البته به تدریج در حال گسترش در سطح جهان است، از جمله مسایلی است که باید برای مقابله با آن، همه به صحنه بیایند و همکاری کنند.
رئیسجمهور با بیان اینکه بسیار مهم است که در زمینه ترویج فرهنگ صحیح انسانی و جایگزینی آن با خشونت و افراط با یکدیگر همکاری کنیم، تصریح کرد: جای تأسف عمیق است که برخی کشورها از گروههای تروریستی به عنوان ابزار پیشبرد اهدافشان استفاده کرده و به تروریستها کمک مالی و تسلیحاتی میکنند. باید همه کمک کنیم تا وضعیت بهتری برای جامعه انسانی فراهم شود.
«دان پرامودوینای» وزیر امور خارجه تایلند نیز با تبریک موفقیت کشورمان در عرصه مذاکرات هستهای و آغاز اجرای برجام، نقش دکتر روحانی در مدیریت مذاکرات را بسیار برجسته و مؤثر خواند و گفت: معتقدم با توجه به بهرهگیری جمهوری اسلامی ایران از شرایط تحریم و تمرکز و توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی توانمند و متخصص، در آینده نزدیک ایران به یک قدرت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
وزیر امور خارجه تایلند با اشاره به سفر چندی پیش معاون وزیر تجارت تایلند و هیأتی از تجار آن کشور به ایران و سفری که معاون نخست وزیر تایلند به همراه ۶ وزیر کابینه در آینده نزدیک به تهران خواهند داشت، افزود: این رفت و آمد هیات ها، نشانه عزم راسخ تایلند برای گسترش بیش از پیش روابط با ایران در عرصههای مختلف از جمله تجاری، صنعتی، سرمایهگذاری و فاینانس، شیلات و کشاورزی است.
دان پرامودوینای اظهار داشت: معتقدیم روابط مردمی کشورها پایه صحیح مستحکم و بسیار ارزشمندی برای روابط گسترده کشورها و دولتها در عرصههای مختلف است.
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