حداكثر زمان تحصيل دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي قبل از اعزام به خدمت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار "بهمن كارگر" - معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي امروز در جمع خبرنگاران گفت: دانشجويان دوره كارداني 3 سال، كارشناسي ناپيوسته 3 سال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال، دكتراي ناپيوسته 3 سال، كارشناسي پيوسته 6 سال، كارشناسي ارشد پيوسته 8 سال، دكتري پيوسته پزشكي 8 سال حداكثر مجاز به تحصيل هستند.

كارگر تصريح كرد: وزارت علوم موظف است اين زمان را رعايت كرده و افراد را براي خدمت اعزام كند.

وي با اشاره به افرادي كه قبل از گرفتن مدرك ديپلم به خارج از كشور رفته و در آنجا به عنوان دانش آموز يا دانشجو مشغول تحصيل شده اند ، افزود: اين افراد نيز مي توانند به تحصيلات خود ادامه داده و فعلا مشمول سربازي نيستند.

معاون وظيفه عمومي ناجا يادآور شد: متولدين سالهاي 66 و 67 بدون مراجعه به سيستم نظام وظيفه عمومي مي توانند براي ثبت نام دانشگاه هاي سراسري و آزاد اقدام كنند و چنانچه متولدين قبل اين سالها دفترچه آماده خدمت بدون غيبت در دست داشته باشند مي توانند با ارائه اين مدارك در دانشگاه ثبت نام كنند.