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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۴۰

/ تكرار / در گفتگوي معاون وظيفه عمومي ناجا با خبرنگاران:

حداكثر زمان تحصيل دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي قبل از اعزام به خدمت اعلام شد

حداكثر زمان تحصيل دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي قبل از اعزام به خدمت اعلام شد

دانشجويان و طلبه طبق ابلاغيه اي كه به سراسر كشور ارسال شده است، مي توانند در حداكثر زمان به ادامه تحصيل بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار "بهمن كارگر" - معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي امروز در جمع خبرنگاران گفت: دانشجويان دوره كارداني 3 سال، كارشناسي ناپيوسته 3 سال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال، دكتراي ناپيوسته 3 سال، كارشناسي پيوسته 6 سال، كارشناسي ارشد پيوسته 8 سال،  دكتري پيوسته پزشكي 8 سال حداكثر مجاز به تحصيل هستند.

كارگر تصريح كرد: وزارت علوم موظف است اين زمان را رعايت كرده و افراد را براي خدمت اعزام كند.

وي با اشاره به افرادي كه قبل از گرفتن مدرك ديپلم به خارج از كشور رفته و در آنجا به عنوان دانش آموز يا دانشجو مشغول تحصيل شده اند ، افزود: اين افراد نيز مي توانند به تحصيلات خود ادامه داده و فعلا مشمول سربازي نيستند.

معاون وظيفه عمومي ناجا يادآور شد: متولدين سالهاي 66 و 67 بدون مراجعه به سيستم نظام وظيفه عمومي مي توانند براي ثبت نام دانشگاه هاي سراسري و آزاد اقدام كنند و چنانچه متولدين قبل اين سالها دفترچه آماده خدمت بدون غيبت در دست داشته باشند مي توانند با ارائه اين مدارك در دانشگاه ثبت نام كنند.

کد مطلب 303250

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