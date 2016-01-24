به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی پور با اشاره به اینکه شهرداری تهران با نگاهی فراگیر تلاش می کند تا مجموعه برنامه های فرهنگی را برای بانوان اعم از شاغل، خانه دار، دانشجو و دختران نوجوان برگزار کند، اظهار داشت: تاکید ما در برنامه ریزی ها موضوع خانواده و نقش های چندگانه زنان در این نهاد اجتماعی است. در این خصوص برنامه های مستمر و مشخصی را برای ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تحکیم بنیان خانواده و ازدواج آگاهانه تدوین و اجرا می کنیم.

وی افزود: برگزاری همایش احیاگران نور ویژه بانوان مبلغ، طرح گوهر رحمت برای جلب مشارکت دختران نوجوان و جوان و جشنواره تسنیم با حضور مستمر و جدی بانوان محلات از جمله اقداماتی است که در سال های اخیر پیگیری شده و به سرانجام رسیده اند.

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران با اشاره به نحوه و میزان مشارکت بانوان در برنامه های اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: ارتباط ما با بانوان از طریق سراهای محلات و ۳۵۴ خانه تسنیم در این اماکن است. هر خانه تسنیم نیز شامل ۳ کانون است که هر کدام از آن ها حداقل ۵۰ عضو دارند.

معدنی پور افزود: علاوه بر این، حدود ۷۰۰ گروه همیار اجتماعی با عضویت ۱۵ تا ۳۰ نفر از دیگر حلقه های ارتباطی ما با بانوان در محلات هستند. بر این اساس می توان گفت سعی کرده ایم تا شبکه اجتماعی ای از خانم های داوطلب و فعال ایجاد کنیم.

وی در پایان با تاکید بر توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان در برنامه ۵ ساله دوم گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تا پایان برنامه، پنج شهردخت در پهنه های مختلف تهران راه اندازی شود. البته در حال حاضر یک شهردخت با تاکید بر غنی سازی اوقات فراغت دختران دانشجو در منطقه ۶ فعال است و مابقی نیز در آینده احداث می شوند.