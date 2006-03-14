شركت هاي مستقر در مركز رشد جهاد دانشگاهي بر شناسائي مراكز تامين مالي تاكيد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير آموزشي اين مركز با اعلام اين خبر گفت: بحث هاي مربوط به مشاوره حقوقي در زمينه امور مالي، اطلاع رساني و بازاريابي از نيازهاي شركت ها و واحدهاي فناور است كه در سال 85 به طور جدي به آن خواهيم پرداخت.

مهندس "معصومه مداح" با اشاره به اينكه مسائل و مشكلات شركت ها و واحدهاي فناوري مركز رشد رويش به طورماهانه بررسي و تحليل مي شود افزود: معرفي سايت هاي كارآمد و موثر، ارائه مشاوره هاي حقوقي، مالي، بيمه و بازاريابي، تهيه مجلات و ژورنال هاي تخصصي خارجي از نيازهاي مراكز رشد واحدهاي فناور است كه در صدد هستيم در جهت مرتفع كردن اين امور گام برداريم.

در اين نشست يك روزه كه با هدف ايجاد زمينه هم افزائي و تعامل بيشتر بين واحدهاي فناور برگزار شد در زمينه نيازهاي مختلف آموزشي و علمي مديران و اعضاء شركت هاي مستقر بحث و بررسي شد و تجارب هر كدام از واحدها مورد بررسي قرار گرفت.