مذاكرات جناح هاي سياسي عراق با محوريت دولت آتي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جناح ها و گروه هاي سياسي عراق امروز بحث و تبادل نظر براي تشكيل دولت آتي عراق را آغاز كردند.

"باسم شريف" عضو ائتلاف عراق يكپارچه از حزب فضيلت در جمع خبرنگاران گفت : دراين نشست درمورد چهار موضوع اصلي دركنار ديگر مسائل مهم اين كشور بحث وتبادل نظر مي شود.

وي بيان كرد جناح هاي مختلف شركت كننده در مذاكرات امروز در مورد مفهوم دولت وحدت ملي عراق و همچنين مفهوم توافق و طرح تشكيل شوراي امنيت ملي و تقسيم پست هاي كليدي و ديگر پست هاي مختلف دولت آتي به مذاكره مي پردازند.

در نشست امروز، نمايندگاني از ائتلاف عراق يكپارچه ، جبهه توافق عراقي ، ائتلاف كردستان ، فهرست عراق ملي به رياست اياد علاوي نخست وزير سابق عراق و جبهه عراقي براي گفتگوي ملي به رياست صالح المطلك و همچنين اتحاديه اسلامي كردستان گرد هم مي آيند.

تشكيل دولت عراق پس از رد نامزدي ابراهيم جعفري براي سمت نخست وزيري عراق ، از سوي كردها، اهل تسنن و فهرست عراق ملي به تاخير افتاد.

نشست امروز دو روز پيش از تشكيل اولين نشست پارلمان عراق برگزار شد.

پنجشنبه گذشته( 9مارس برابر با 18 اسفند) نيز مسئولين بلندپايه عراقي درمقراقامت جلال طالباني دو ساعت درمورد تعيين موعد اولين جلسه پارلمان و همچنين بحران سياسي كه درمورد نامزدي ابراهيم جعفري براي احراز سمت نخست وزيري وجود دارد به مذاكره پرداختند.