تدوین برنامه استراتژیک ۱۰ سال آینده اخلاق پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی امروز در نشست خبری چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه اخلاق پزشکی یکی از محورهای تحول نظام آموزش پزشکی است، گفت: شورای عالی اخلاق پزشکی به تازگی تجدید حیات پیدا کرده است و دبیرخانه آن هر هفته جلسه تشکیل می دهد.

وی گفت: به زودی فلوشیپ اخلاق پزشکی در گروه های گوناگون تخصصی ایجاد می شود و معاونت آموزشی وزارت بهداشت مقدمات برنامه آموزشی آن را تدوین می کند.

لاریجانی افزود: در واقع افراد متخصص در رشته هایی مختلف مانند ژنتیک، داخلی، جراحی، دندانپزشکی و یا هر رشته تخصصی دیگر که نیازی به کسب مدرک جدید ندارد می تواند دوره فلوشیپ که دوره آموزشی تکمیلی است در حوزه اخلاق پزشکی طی کند به این ترتیب در رشته خود منشاء تحول باشد.

وی گفت: اخلاق پزشکی همه حرفه های پزشکی را در بر می گیرد و در تحولات امروز که به موضوعات اخلاقی، پژوهش ها و تحولات آموزشی توجه می شود، این موضوع هم از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس چهارمین کنگره اخلاق پزشکی ایران افزود: همچنین امسال کنگره اخلاق پرستاری هم همزمان با این کنگره برگزار می شود و موضوعاتی از جمله اخلاق بیمارستانی، بالینی، پرستاری، داروسازی، مراقبت های پزشکی، رسانه ها و عدالت در سلامت و پیوند اعضاء در این کنگره مطرح می شود.

وی با اشاره به نوآوری در این دوره از کنگره گفت: امسال برای اولین بار با همکاری گروه سلامت هنر و گروه هنرهای تجسمی موضوعات اخلاق پزشکی از جمله ارتباط پزشک و بیمار، ارائه خدمات، چالش های این حوزه با آثار هنری ارائه می شود و در حاشیه همایش نمایشگاهی از این آثار برپا می شود.

لاریجانی با اشاره به امتیاز این کنگره برای حرفه های پزشکی گفت: برای تمام حرفه های پزشکی ۲۰ امتیاز و بالاترین امتیاز فرهنگی برای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی به برگزاری نشست های دانشجویی نیز به عنوان یک نوآوری اشاره کرد و گفت: امسال این کار با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت برگزار می شود و چهار سری نشست تخصصی در زمینه های مرتبط با شبکه های اجتماعی، اخلاق سلامت، چالش های آموزشی و قداست حرفه ای برگزار خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به نحوه رسیدگی به تخلفات در حوزه اخلاق پزشکی گفت: در حال حاضر میلیون ها خدمت در کشور ارائه می شود که از این میان مواردی هم چالش های اخلاقی برای آنها بوجود می آید که برخی از آنها قابل اصلاح است.

وی خاطرنشان کرد: انجمن های علمی گروه پزشکی باید کدهای اخلاقی خاص خود طراحی کنند و با این کار بخش عمده ای از چالش های رشته های مختلف حل می شود.

لاریجانی درباره رشته دکتری تخصصی اخلاق پزشکی یادآور شد: ما امیدواریم بستر کاری مناسب برای این گروه در دانشگاه ها فراهم شود و در واقع از آنها به عنوان هسته اصلی فعالیت اخلاق پزشکی در پژوهش های بالینی و آموزش استفاده خواهد شد.