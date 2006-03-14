معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با آيت الله فاضل لنكراني ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله العظمي فاضل لنكراني در ديدار حجت الاسلام "محمد تقي سبحاني" - معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و رئيس كنگره بين المللي علامه شرف الدين گفت: شرف الدين از علماي برجسته روزگار خود بود كه با آگاهي و احاطه كامل نسبت به مسائل روز خود تاليفات و آثار گوناگوني را از خود به يادگار گذاشته است.

وي اضافه كرد: علامه شرف الدين فردي فوق تصور ما بود كه با درك مناسب زمان و مكان در ترويج فرهنگ اسلام و شيعه نهايت استفاده را كرد.

آيت الله العظمي فاضل لنكراني از كتاب المراجعات علامه شرف الدين به عنوان يك اثر مهم در دفاع از مذهب شيعه نام برد و اظهار داشت: در اين كتاب با پاسخ هائي كه او داده و به خوبي با دليل و برهان از شيعه دفاع شده است.

وي اضافه كرد: شرف الدين واقعا به اسلام و تشيع خدمت كرده كه ما از سوئي خوشحال هستيم كه عالم بزرگي همچون او را الگوي خود قرار داده ايم و هم جاي تاسف دارد كه چرا ما نتوانسته ايم همانند او در دفاع از دين تلاش كنيم.

حجت الاسلام سبحاني نيز در ابتداي اين ديدار با اشاره به برگزاري كنگره بين المللي علامه شرف الدين در ارديبهشت ماه سال آينده در لبنان مجموعه موسوعه 10 جلدي علامه شرف الدين را كه توسط واحد احياء آثار اسلامي معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي منتشر شده را به آيت الله العظمي فاضل لنكراني تقديم كرد.