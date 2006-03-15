دين اسلام بر نوگرايي تأكيد دارد

حجت الاسلام سيد حسين بهشتي نژاد، رئيس سازمان تبليغات اسلامي اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر ، علوم جديد را فراهم كننده مجاري تازه اي براي درك نظم طبيعت دانست و گفت: به طور حتم دانشمندان و كساني كه آگاه به علم و دانش روز هستند بهتر از افراد نادان، خداوند را درك كرده و او را مي شناسند حتي در قرآن نيز به برتري عالمان اشاره شده است .

وي خمير مايه ادراكات عقلي را يك سري اصول ثابت برشمرد و گفت: عقل انسان وجود خداوند را مي پذيرفته و به هيچ عنوان آن را انكار نمي كند، اصلا ايمان به يگانگي خداوند پايه و اساس دين است اما كيفيت درك توحيد در هر زمان متفاوت با زمان ديگر است و اين به خاطر وجود انعطافي لطيف در دين اسلام است.

بهشتي نژاد با تبيين انعطاف موجود در دين اسلام از قول شهيد مطهري گفت: راز جاودانگي قوانين اسلام، قابل انطباق بودن آن با رشد و پيشرفت تمدن در زمانهاي مختلف است به طوري كه اگر 40 سال براي مجتهد شدن كم نباشد، زياد هم نيست.

رئيس سازمان تبليغات اسلامي گفت: بايد كليت قوانين اسلامي را بپذيريم براي مثال قانون "لاضرر" كه در اسلام به آن اشاره شده، (مبني بر اينكه ضرر و ضرر رساندن در اسلام وجود ندارد) از جمله قوانيني است كه تغيير نكرده اما صدها برداشت متفاوت اقتصادي و اجتماعي از آن شده و اين رمز نو بودن دين اسلام است.