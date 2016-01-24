به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در دویست و بیست و نهمین جلسه شورا با اشاره به هفته ی هوای پاک گفت: هفته ای که در آن هستیم به نام هفته ی هوای پاک نام گذاری شده است که از ۲۹ دی ماه تا ۵ بهمن ماه می باشد و البته یکی از آلوده ترین روزها هم در همین هفته به ثبت رسید.

وی ادامه داد: سالهاست که با معضل آلودگی هوا مواجه هستیم حال انکه راهکار های کاهش آلودگی هوا بر همگان مشخص است و تنها باید به جای صحبت کردن به این راهکارها عمل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: امیدواریم با اجرایی شدن مواردی از قبیل توسعه حمل و نقل عمومی شاهد تبدیل هفته ی هوای پاک به سال هوای پاک باشیم.

چمران در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در جمع برگزارکنندگان انتخابات اشاره کرد و این سخنان را با اهمیت و راهگشا دانست و تصریح کرد: عمل به سخنان رهبری بهترین روش است و امیدواریم با این سخنان راهگشا انتخاباتی پرشور را شاهد باشیم.

چمران همچنین به درگذشت دو تن از بازیکنان سرشناس سرخابی ها اشاره کرد و افزود: درگذشت رضا احدی و همایون بهزادی که برای نسل ما چهره نام آشنایی بود را گرامی می داریم.

وی به ذکر وقایع تاریخی ایام هفته هم پرداخت و گفت: ۴ بهمن روزی است که در سال ۵۷ رژیم شاهنشاهی اعلام کرد همه‌ی فرودگاه های کشور برای ممانعت از ورود اما (ره) تعطیل است اما همگان شاهد بودیم که امام (ره) در ۱۲ بهمن ماه ورودی قهرمانانه به میهن داشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین به روند تصویب بودجه دولت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بودجه دولت به جای آنکه مترو در اولویت نخست باشد در اولویت سوم است حال آنکه توسعه مترو اولین گام برای داشتن هوای پاک یا حداقل غیرآلوده است.

چمران در خاتمه با اشاره به حذف تیم امید ایران در راه رسیدن به المپیک ۲۰۱۶، گفت: تیم امید تلاش خود را کردند و ما به این تلاش ارج می نهیم.