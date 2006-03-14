خاكسپاري و ايجاد يابود شهدا در دانشگاه ها امري طبيعي است / برخورد با دانشجويان خاطي و معترض صحيح نيست

"حبيب محمد نژاد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: حركت دانشگاه ها در نظام جمهوري اسلامي ايران با ياد و خاطره شهدا و استفاده از نعمت خون اين افراد در مسير توليد علم خواهد بود و اين نشان دهنده آن است كه دانشجو و دانشگاه هاي ما متفاوت از تمامي دانشگاه هاي دنيا است.

وي تاكيد كرد: ايجاد يادبودهاي شهدا به خصوص شهداي گمنام براي باقي ماندن ايثار و گذشت آنها درهمه كشورها يك امر طبيعي است به طوري كه در كشور شوروي سابق نيز در هر روستا و محله اي يادبودي از شهدا ايجاد شده است.

مدير كل تشكل هاي معاونت سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها اظهار داشت: در دانشگاه شريف نيز دانشجويان با زنده نگه داشتن ياد و خاطره اين افراد مخالف نبودند بلكه با نحوه عملكرد دانشگاه مخالفت كرده اند.

محمد نژاد خاطرنشان كرد: از ساعت 12 امروز 200 نفر از دانشجويان در دانشگاه شريف جمع هستند و با توجه به خواسته هاي آن ها مشخص است كه اين حركت آن ها در دفاع از شان شهدا بوده است اما نمي توان گفت كه اين حركت قابل توجيه است.

وي در ادامه در گفتگو با مهر افزود: ادبيات اعتراض اين افراد با توجه به ضرب و شتم رئيس دانشگاه مطلوب جامعه دانشگاهي نبوده است بلكه اين افراد بايد به شيوه هاي دانشگاهي، تحصن و ادبيات گفتمان اعتراض خود را به مسئولان اعلام مي كردند.

محمد نژاد گفت: اين درست نيست كه با دانشجويان شاكي برخورد شود زيرا در صورت انجام اين كار همان ادبيات غلطي كه اين افراد استفاده كرده اند در مقابلشان استفاده خواهد شد بلكه بايد همانطور كه امروز نهاد نمايندگي رهبري برخورد كرد به صورت پدرانه و صحبت مستقيم با اين دانشجويان با توجه به درخواست هاي آن ها مشكل را حل كرد.

به گزارش مهر، روز گذشته در جريان خاكسپاري سه تن از شهداي گمنام 8 سال دفاع مقدس در مسجد دانشگاه صنعتي شريف، عده اي از دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي به اين امر اعتراض كردند. در جريان اين اعتراض، معترضين ضمن آسيب رساندن به اتومبيل دكتر سهراب پور- رئيس دانشگاه صنعتي شريف، وي را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

دكتر سهراب پور شب گذشته در بيمارستان بستري شد كه وزير علوم نيز از وي عيادت به عمل آورد.