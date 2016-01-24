تکلیف پارکینگ های تعهدی تا قبل از سال ۹۲ مشخص شد

به گزاش خبرگزاری مهر، در جریان بررسی طرح «ایجاد وحدت رویه در نحوه اقدام شهرداری های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خصوص اخذ عوارض کسر پارکینگ های تعهدی» علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: به منظور بررسی این لایحه جلسات مستمری را با حضور کمیسیون شهرسازی و معاونت شهرسازی شهرداری برگزار کردیم و زمان زیادی برای رسیدن به جمع بندی و تبصره های این مصوبه صرف شد.

وی تاکید کرد: بر اساس طرح جامع ساختمان هایی که تکلیف احداث پارکینگ دارند باید به تعهدشان عمل کنند اما بسیاری از واحدهای ساختمانی با کسری پارکینگ که تعهد هم داده اند؛ نتوانسته اند تعهدشان را به انجام برسانند.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده راهکار شورا برای صدور پایان کار برای خانه های مسکونی دارای تعهد پارکینگ پرداخت ۶۰ درصد قیمت تمام شده پارکینگ مورد نظر است. این مبلغ برای واحدهای اداری ۸۰ درصد و تجاری ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: پیش بینی شهرداری برای درآمد از محل کد کسری پارکینگ ۱۵۷ میلیارد تومان است. بنابراین این رقم چندان اثری در بودجه چندهزار میلیاردی شهرداری ندارد. با این حال می تواند تکلیف بسیاری از مالکان را که به دلیل نبودن شرایط تامین پارکینگ در بلاتکلیفی به سر می برند را روشن کند.

وی افزود: این مصوبه تنها برای ساختمان هایی است که به علت عدم وجود پارکنیگ های طبقاتی قابل انتقال در خارج از ملک و نبودن امکان احداث پارکینگ در محدوده ملک نتوانسته اند تعهد خود را اجرا کنند.

به گفته دبیر یکی از مهم ترین نکات این مصوبه زمان محدود اجرای آن است و بعد از اتمام مهلت ۱۸ ماهه این مصوبه مالکین موظف به تامین پارکینگ تعهد کرده هستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس کلیه وجوه حاصل از اجرای این مصوبه برای تامین پارکینگ عمومی در مناطق مربوطه صرف می شود.

مهدی چمران با اشاره به اینکه این طرح پیشنهادی مربوط به تعیین تکلیف املاکی است که تا قبل از سال ۹۲ نتوانسته پارکینگ تامین کنند ودر طرح پارکینگ های تعدی قرار گرفته اند می باشد اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ به بعد دیگر پارکینگ تعهدی لغو شده و تمامی املاک موظف هستند پارکینگ را تامین کنند در غیر این صورت به میزان تامین پارکینگ می توانند ساخت و ساز داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد قیمت هایی که در این طرح به تصویب می رسد بر اساس قیمت منطقه ای بوده و کارکردی یک ساله دارند بنابراین هر ساله باید قیمت منطقه ای در شورا به تصویب برسد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح مذکور پیشنهاداتی را در خصوص تعیین قیمت تمام شده کسر پارکینگ ها ارائه داد که به تایید اعضا رسید.

مهدی چمران در این زمینه ادامه داد: قیمت تمام شده مسکونی برای ۴ واحد پارکینگ ۶۰ درصد تا شش واحد پارکینگ ۸۰ درصد و بیشتر از ۶ واحد نیز ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده ساخت یک واحد پارکینگ در نظر گرفته شود.

وی همچنین پیشنهاد داد که اولویت ساخت پارگینک در مناطقی باشد که مالکان ساکن در این مناطق هزینه کسر پارکینگ را پرداخت کرده اند و نباید این هزینه ها در یک منطقه دیگر هزینه شود.

اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورا با اشاره به اینکه بسیاری از دلایل عدم تامین پارکینگ ها مربوط به مختصات شهرسازی است اظهار داشت: بسیاری از مالکان این منازل که گرفتار طرحهای شهری و معبری شده اند در عدم تامین پارکینگ هایشان مقصر نیستند و عدم امکان تامین پارکینگ به دلیل مشکلی است که ما در شهرسازی برای شان ایجاد کرده ایم. نباید از این ساختمان ها عوارضی دریافت کنیم.

مهدی چمران یادآور شد: قانون در خصوص املاکی که به واسطه طرحهای شهری و بزرگراهی مشکل برای تامین پارکینگ دارند تصمیم گیری کرده و راه حلهایی را در نظر گرفته است.. این مصوبه برای ساختمان هایی است که خودشان در سنوات قبل بین سالهای ۸۶ تا ۹۲ تعهد ساخت پارکینگ داده اند و چون تاکنون نتوانسته اند کاری انجام دهند و درگیر مشکلات حقوقی و قضایی شده اند با این مصوبه مشکلات شان حل می شود. بسیاری از صاحبان این خانه ها چند سال است که به دلیل نگرفتن پایان کار نتوانسته اند سند برای املاکشان بگیرند.

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا در مخالفت با ایت طرح پیشنهادی اظهار داشت: این کار خلاف است و ما از مردم وجوهی را دریافت می کنیم که تحت هیچ قانونی نباید از آنها این مبلغ را دریافت کنیم.

وی افزود: این که می خواهید از یک مالکی که نتوانسته پارکینگ تامین کند هزینه ای دریافت کنید که بعدا صاحب آن پارکینگ هم نخواهد شد از نظر قانونی و شرعی درست نیست.

جبیب کاشانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا که به واسطه دیدارهای مردمی اش در مناطق به خوبی با این مشکلات آشناست اظهار داشت: در بسیاری از مناطق مورد اختلاف قیمت تمام شده برای کسر پارکینگ های بین یک تا دو واحد حل می شود اما در بسیاری از موارد از ۲ واحد به بالا تعیین قیمت نرخ کسر پارکینگ سلیقه ای در نظر گرفته می شود. این طرح حداقل می تواند توازنی در قیمت های ایجاد کند.

وی افزود: از سوی دیگر با اجرای طرح پارکینگ های تعهدی بیش از دو تا سه هزار نفر در گیر مشکلات حقوقی شده اند که این طرح می تواند راهگشای کارشان باشد.

پژمان پشمچی زاده معاون شهرسازی شهرداری تهران که در این جلسه حضور داشت با اشاره به کارساز بودن این طرح اظهار داشت: موضوع پارکینگ های تعهدی از سال ۸۶ تا سال ۹۲ به مرحله اجرا درآمد که ماحصل آن وجود ۶۷۰۰ واحد پارکینگ تعهدی است که تامین نشده اند و به واسطه این عدم تامین مالکان ملاک این واحد ها به لحاظ حقوقی نتوانسته پایان کار بگیرند و یا نتوانسته اند اسناد تفکیکی را برای واحد های ساختمانی دریافت کنند.

وی افزود: به لحاظ آماری ۹۰ درصد این موارد بین یک تا سه واحد کسری پارکینگ داشته اند که در مناطق جنوبی و مرکز شهر پراکنده اند.

معاون شهرسازی شهردار تهران در ادامه یادآور شد: می توانیم این وجوه را در یک حساب متمرکز مخصوص ساخت کسر پارکینگ واریز کرده و اولویت کار هم ساخت پارکینگ در همین مناطق باشد.

در نهایت اعضا شورا طرح "ایجاد وحدت رویه در نحوه اقدام شهرداری های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در خصوص اخذ عوارض کسر پارکینگ های تعهدی" در دویست و بیست و نهمین جلسه شورا به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح و به منظور تعیین تکلیف ارائه پایان کار به آن دسته از پروانه های ساختمانی در مناطق شهرداری تهران به استناد مفاد بند (۱-۶-۶) سند اصلی طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۸۶ و تبصره های ۹ و ۱۰ ذیل آن و همچنین بند دوم دستور العمل معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران با اخذ تعهد محضری از مالکین مبنی بر تامین پارکینگ مورد نیاز در خارج از ملک و در شعاع مناسب صادر گردیده ، لیکن به علت عدم وجود پارکینگ های طبقاتی قابل انتقال در خارج از ملک و در شعاع مناسب ، مالکین نتوانسته اند پارکینگ های مورد تعهد خود را تامین نمایند ، به شهرداری تهران اجازه داده می شود پارکینگ تعهد شده در یک پلاک و پروانه را با دریافت عوارض مبتنی بر قیمت تمام شده احداث یک باب پارکینگ در بلوک های شهری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به شرح لیست پیوست این مصوبه که به مهر شورای اسلامی شهر تهران ممهور می گردد و با رعایت مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده تعیین تکلیف کرده و گزارش عملکرد آن را در هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران گزارش نماید.

در تبصره ۱- این ماده واحده نیز آمده است: برای ۴ واحد پارکینگ تعهدی مسکونی شصت درصد قیمت تمام شده و تا ۶ واحد ۸۰ درصد و بیش از شش واحد تا صد در صد قیمت تمام شده اخذ شود و نیز برای یک واحد پارکینگ تعهدی اداری هشتاد درصد قیمت تمام شده و برای یک واحد تجاری صد در صد قیمت تمام شده اخذ گردد.

قیمت تمام شده مربوط به روز ساخت ، در واحد های تجاری بیش از ۳۰ واحد نیز باید پارکینگ تامین شود. چنانچه در این زمینه در گذشته تخلفی رخ داده مسئولین ذی ربط به دادگاه معرفی شوند.

تبصره ۲- این ماده واحده نیز تاکید دارد مصوبه مذکور از زمان ابلاغ به مدت هجده ماه قابلیت اجرا خواهد داشت و پس از مهلت مذکور مالکین موظف به تامین پارکینگ تعهد شده می باشند.

در تبصره ۳- نیز آمده است کلیه وجوه حاصل از اجرای این مصوبه می بایست تحت کد ۱۲۰۱۰۱ موضوع کسر پارکینگ وصول و صد در صد وجوه مذکور به همراه سایر اعتبارات مربوطه به احداث پارکینگ بر اساس بودجه سنواتی شهرداری تهران صرف احداث پارکینگ در مناطق مروبطه گردیده و گزارش عملکرد تبصره مذکور از لحاظ میزان وصولی و هخزینه های انجام شده برای احداث پارکینگ در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.

تبصره ۴- این ماده واحده به هیچ وجه شامل کسر پارکینگ های ساختمان ها پس از تاریخ ۲۷/۷/۹۲ نمی شود .